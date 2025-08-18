Tekirdağ\'da Hayvan Aşılama Devam Ediyor

Tekirdağ genelinde "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı" kapsamında yürütülen aşılama çalışmaları, aralıksız devam ediyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sürecin tüm aşamalarını yakından takip ederken veteriner hekimler, tekniker ve teknisyenlerden oluşan ekipler 7 gün 24 saat sahada görev yapıyor. Müdürlük, vatandaşlardan resmi makamların bilgilendirme ve yönlendirmelerine titizlikle uymalarını istedi.

Yetkililer, ülke hayvancılığına gösterilen duyarlılık ve iş birliği için tüm üreticilere ve vatandaşlara teşekkür etti. - TEKİRDAĞ