Tekirdağ'da jandarmanın 187'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da jandarmanın 187'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Tekirdağ\'da jandarmanın 187\'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı
15.06.2026 10:45  Güncelleme: 10:49
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Tekirdağ'da jandarma teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda, jandarmanın köklü geçmişi ve ülke güvenliğine katkıları vurgulandı. Törene vali, belediye başkanı, jandarma komutanı ve protokol üyeleri katıldı.

Tekirdağ'da jandarma teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, jandarmanın köklü geçmişi ve ülke güvenliğine sunduğu hizmetler vurgulandı.

Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program kapsamında jandarma teşkilatının tarihçesi okunarak teşkilatın kuruluşundan bugüne kadar yürüttüğü faaliyetler ve görevleri hakkında bilgi verildi. Protokol üyeleri tören alanında görevli personelin gününü kutlayarak jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, milletvekilleri, kurum müdürleri, jandarma ve emniyet personeli katıldı.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Jandarma, Tekirdağ, Güvenlik, 3. Sayfa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tekirdağ'da jandarmanın 187'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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