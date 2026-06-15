Tekirdağ\'da jandarmanın 187\'nci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Tekirdağ'da jandarma teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, jandarmanın köklü geçmişi ve ülke güvenliğine sunduğu hizmetler vurgulandı.

Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program kapsamında jandarma teşkilatının tarihçesi okunarak teşkilatın kuruluşundan bugüne kadar yürüttüğü faaliyetler ve görevleri hakkında bilgi verildi. Protokol üyeleri tören alanında görevli personelin gününü kutlayarak jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, milletvekilleri, kurum müdürleri, jandarma ve emniyet personeli katıldı.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - TEKİRDAĞ