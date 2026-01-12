Kar yağışına en çok Büyükşehir Belediye Başkanı sevindi - Son Dakika
Kar yağışına en çok Büyükşehir Belediye Başkanı sevindi

12.01.2026 12:07  Güncelleme: 12:11
Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı, yaz aylarını kurak geçiren kentte sevinçle karşılandı. Belediye Başkanı Candan Yüceer, karın bereket getirmesini diledi ve karla mücadele ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı, yaz aylarını kuraklıkla geçiren kentte sevinçle karşılanırken, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer sabah saatlerinde yaptığı açıklamayla kar yağışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen kentte, özellikle tarım ve su kaynakları açısından yağışın büyük önem taşıdığı belirtildi. Sabah erken saatlerde dışarı çıkarak açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, kar yağışının bereket getirmesini temenni etti.

Başkan Yüceer yaptığı açıklamada, "Herkese günaydın. Büyük ailem Tekirdağ'ım. Yeni bir güne, yeni bir haftaya biz karla uyandık. Özlediğimiz, beklediğimiz bir şey bu. Biraz ince ama çok mutluyuz. İnşallah devamı gelir. Şehrimize, toprağımıza, suyumuza inşallah bereketli olur. Ekiplerimiz dün geceden beri yedi yirmi dört görev başındalar. Hem ulaşımının güvenliğini sağlamak, hem buzlanma riskine karşı tuzlama ve yollarımızı açma için görev başındalar, alandalar. Tüm ekipler alanda. Herkese iyi haftalar diliyorum. Mutlu günler diliyorum" dedi.

Açıklamanın ardından belediye ekiplerinin kent genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

