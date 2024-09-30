Tekirdağ\'da Öğrenciler Kart Yenilemek İçin Uzun Kuyruklar Oluşturdu

Yerel

Tekirdağ'da yüzlerce öğrenci, toplu taşıma kartlarının güncellenmesi ve yenilenmesi için kart dolum merkezinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Öğrenciler, kartlarını almak ve toplu taşımayı rahat kullanabilmek amacıyla saatlerce sıra beklemek zorunda kaldı.

Süleymanpaşa ilçesindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait kart dolum merkezinde uzun kuyruklar meydana geldi. Kart işlemleri için gelen öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren beklemeye başladı ve yoğunluk giderek arttı. Zaman zaman kuyruğun yola kadar uzadığı görüldü. Çok sayıda öğrenci, kartlarını çıkarabilmek için saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Kart işlemlerinin farklı noktalarda da yapılmasını isteyen öğrenciler, tepkilerini dile getirdi. İsmini açıklamayan bir öğrenci, "Şehir dışından geldik. Burada ulaşımı kolaylaştırmak için kart çıkarmamız gerektiğini söylediler. Bildiğim kadarıyla bu işlem sadece tek bir noktada yapılıyor. Bu yüzden sıra beklemek biraz üzücü" dedi.

Bazı öğrenciler de kart çıkarma işleminin farklı noktalarda yapılmasının yoğunluğu azaltabileceğini ifade etti. - TEKİRDAĞ