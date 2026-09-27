Tekirdağ Hayrabolu\'da ikiz buzağı doğuran inek sahibine çifte mutluluk yaşattı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir ineğin ikiz buzağı dünyaya getirmesi, sahibi Mustafa Saran'a çifte mutluluk yaşattı.

Çerkezmüsellim Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıldır hayvancılıkla uğraşan Mustafa Saran, ineğinin ikiz buzağı doğurmasının kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

İkiz buzağıların sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini ifade eden Saran, "Buzağıları büyütmek için elimden geleni yapacağım. İleride süt ve etinden yararlanacağız. İkiz buzağılar mahallemizde de ilgi gördü. Merak eden vatandaşlar gelip bakıyor, bazıları da hatıra fotoğrafı çektiriyor" diye konuştu.