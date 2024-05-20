Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Halk Günü toplantısında vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Halk Günü toplantısında vatandaşlarla buluştu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Halk Günü toplantısında vatandaşlarla buluştu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Süleymanpaşa'da yaşayan vatandaşların istek ve görüşlerini dinlemek için düzenlediği Halk Günü toplantısında yüzlerce kişiyle görüşme gerçekleştirdi. Başkan Nallar, gelecek dönemde de Halk Günü etkinliklerini düzenli olarak sürdüreceğini belirtti.

20.05.2024 16:35  Güncelleme: 16:37
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Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, düzenlediği Halk Günü toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Süleymanpaşa Belediyesi Tarihi Belediye Binası'nda gerçekleşen toplantıda Süleymanpaşa'da yaşayan vatandaşların istek ve görüşlerini dinleyen Başkan Volkan Nallar, gün boyunca yüzlerce kişiyle görüşme gerçekleştirdi.

Gün sonunda açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Volkan Nallar, "Seçim döneminde verdiğim en büyük sözlerden biri Süleymanpaşa Belediyesi'ni birlikte yönetmekti. Bu noktada Halk Günü etkinliğimizi hazırladık. Vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi aldık. Bu noktada bazı vatandaşlarımızın da fikirlerinden yararlandık. Güzel bir çalışma oldu" dedi.

"Halk Günü etkinliklerimiz devam edecek"

Halk Günü etkinliğini devam ettirip görev süresi boyunca düzenli olarak yapmak istediğinin altını çizen Başkan Nallar, "Göreve başlayalı yaklaşık 45 gün oldu. Bu süreçte belediyemize yüklenen borçların tespitiyle mücadele ettik. Aynı zamanda devam eden hizmetlerimizin aksamaması için planlamalar yaptık. Bundan sonraki süreç adım atma süreci. Bütçemiz doğrultusunda Süleymanpaşalı hemşehrilerimin taleplerini de göz ardı etmeden önemli adımlar atacağız. Halk Günü etkinliklerimiz devam edecek. Vatandaşlarımız talep edecek, bizler de yapacağız. Bu görevi bana halk verdi, bu belediyeyi de halkla birlikte yöneteceğim" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Halk Günü toplantısında vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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