Tekirdağ Süleymanpaşa İlkokulu Öğrencileri Yılsonu Tiyatro Gösterisi Yaptı - Son Dakika
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Tekirdağ Süleymanpaşa İlkokulu Öğrencileri Yılsonu Tiyatro Gösterisi Yaptı

Tekirdağ Süleymanpaşa İlkokulu Öğrencileri Yılsonu Tiyatro Gösterisi Yaptı

Tekirdağ Süleymanpaşa İlkokulu öğrencileri, yılsonu tiyatro gösterisinde birbirinden güzel skeçleri başarıyla sahneledi. Öğrencilerin performansı veliler ve öğretmenler tarafından takdirle karşılandı. Okul müdürü, tiyatro eğitiminin önemine vurgu yaparak, çocukların iletişim becerilerini ve özgüvenlerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

31.05.2024 12:54
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Tekirdağ Süleymanpaşa İlkokulu öğrencileri, sergiledikleri yılsonu tiyatro gösterisinde birbirinden güzel skeçleri başarıyla sahneledi. Çocuklarını izlemeye gelen veliler ve öğretmenler keyifli bir akşam yaşadı.

Oyun öncesi Süleymanpaşa İlkokulu 3-C sınıfı öğrencilerine, drama öğretmeni Gökhan Çetintaş tarafından yıl boyunca tiyatro eğitimi verildi. Öğrenciler yaptıkları çalışmaların ardından yılsonu gösterisinde okulun salonunda birbirinden eğlenceli skeçleri sahneledi. Oyunlara özenle hazırlanan öğrenciler, giydikleri kostümler ve ortaya koydukları başarılı performansla takdir topladı. Küçük yaşlarına rağmen ortaya koydukları performans, hem öğretmenleri hem de velileri sevindirdi.

10 sınıf daha gösteri sunacak

Süleymanpaşa İlkokulu Müdürü Abdurrahman Metinoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, 3-C sınıfının gösterisiyle okulun bu yıl ki tiyatro etkinliklerine başladığını söyledi.

Bundan sonra 10 sınıfın her gün kendi etkinliğini sergileyeceğini belirten Metinoğlu, bir süre önce 10 sınıfın da Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde halk oyunları gösterisi sunduğunu hatırlattı.

Tiyatro eğitiminin önemine işaret eden Metinoğlu, şöyle konuştu:

"Çocuklar haftada bir gün iki saatlik bir çalışmayla, ara tatil ve diğer tatilleri çıktığınızda, tüm yıl boyunca 50 çalışma yaptı. Tabi bu istenilen bir süre değil, çünkü tiyatro eğitimi zor bir eğitim. Her çocuğun yeteneği ve yeterliliği farklı. Ama biz çocuklarımızı iletişim yönünden, dil ve konuşma becerileri yönünden, fiziksel, sosyal, duygusal, zihinsel gelişimlerine katkı sağlama anlamında, topluluk önüne çıktığında rahat konuşabilme, kendini rahat ifade edebilme, özgüvenini geliştirme, toplum içinde rol almaya istekli oluş duygularını geliştirmek istiyoruz" dedi.

Drama öğretmeni Gökhan Çetintaş ise öğrenciler ile ellerinden geldiğince bir gösteri hazırladıklarını belirterek, "Çalışmalar boyunca bizden desteğini esirgemeyen başta müdürümüz, sonra da Egemen Hocamıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ Süleymanpaşa İlkokulu Öğrencileri Yılsonu Tiyatro Gösterisi Yaptı - Son Dakika

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