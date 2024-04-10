Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, vatandaşlarla bayramlaştı

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Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, ilçe meydanında vatandaşlarla bayramlaştı.

Tekkeköy Belediyesi gelenekselleşen bayramlaşma programı her bayram olduğu gibi bu bayramda da açık alanda düzenlendi. İlçe meydanında yoğun katılım ile gerçekleştirilen programda Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Tekkeköy Kaymakamı Dr. Polat Kara, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar ve MHP Tekkeköy İlçe Başkanı Hakan Süzer'le birlikte vatandaşlarla bayramlaştı.

Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, "Seçim sürecinde bu ilçeye çifte bayram yaşatmak istediğimizi hep dile getirmiştik. Allah'a şükür bu millet bize 31 Mart'ta bir bayram yaşattı. İkinci bayramımız Ramazan Bayramımızın ise bugün birinci günündeyiz. Bizlere 31 Martta bayramı yaşatan vatandaşlarımızın bizlerde Ramazan Bayramı'nı kutladık. İlçe halkımızla aramıza hiçbir mesafe koymadan, bu ilçe için gönül gönüle verecek bir anlayışla yönetecek Tekkeköyümüzü daha güzel günlere taşıyacağız" dedi.

Yaklaşık 2 saat süren programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programa İlçe Emniyet Müdürü Hanefi Kabaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Ufuk Yıldırım, kaymakamlık daire amirleri, meclis üyeleri, muhtarlar, gençlik kolları, kadın kolları ve ilçe teşkilatı da katıldı. - SAMSUN