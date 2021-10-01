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Tekkeköy Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı - Son Dakika

Tekkeköy Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı

01.10.2021 21:39

Tekkeköy Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı Tekkeköy Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesinin 175 milyon TL olması öngörülüyor Tekkeköy Belediye Meclisi Elim Ayı Toplantısı'nda görüşülen 6 madde, ilgili komisyonlara havale edildi.

Tekkeköy Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı

Tekkeköy Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesinin 175 milyon TL olması öngörülüyor

SAMSUN - Tekkeköy Belediye Meclisi Elim Ayı Toplantısı'nda görüşülen 6 madde, ilgili komisyonlara havale edildi.

6 gündem maddesinin görüşüldüğü Tekkeköy Belediye Meclisi Elim Ayı Toplantısı, Meclis Başkanvekili Aydın Karmil başkanlığında belediye hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapıldı. Söz konusu 6 maddenin tamamı, daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan "Mülkiyeti Tekkeköy Belediyesi'nde bulunan 2 katlı taşınmazın Tekkeköy İlçe Müftülüğüne tahsis süresinin 25 yıl olarak belirlenmesi" maddesi, "Mülkiyeti Tekkeköy Belediyesi'nde bulunan taşınmazın bağış şartının yerine getirilmesi amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis süresinin 25 yıl olarak belirlenmesi" maddesi, "Mülkiyeti Tekkeköy Belediyesi'nde bulunan taşınmazın Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahsis süresinin 25 yıl olarak belirlenmesi" maddesi ile "2022 Mali Yılı Performans Programı" ve "2022 Mali Gelir ve Gider Bütçesi Teklifi" ile ilgili maddeler komisyonlarda görüşüldükten sonra bir sonraki mecliste karara bağlanacak. Tekkeköy Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesinin 175 milyon TL olması öngörülüyorken, teklif komisyonda incelenecek.

Gündem maddelerinden sonra açıklamada bulunan Tekkeköy Belediye Meclisi Başkanvekili Aydın Karmil, "Bu ayki meclis toplantımızda 2022 mali yılı performans programı ile 2022 mali yılı gelir ve gider bütçesi tekliflerini görüşeceğiz. 2022 yılının mali bütçesi ve performans programı ile ilgili müzakere esnasında 2021 yılında yapılanlar, yapılması düşünülenler ve tasarı halinde olanları ilgili taraflar ile karşılıklı müzakere etmiş olacağız. Hem bilgilenmiş hem de tasarıyı karara bağlamış olacağız. Bütçe tasarısının ve bundan sonraki yapılacak toplantıların gerek ilçemizde yaşayan gerekse tüm insanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Tekkeköy Belediyesi'nin 2022 yılı mali gelir ve gider bütçesi 8 Ekim'de yapılacak son meclis toplantısında karara bağlanacak.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tekkeköy Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekkeköy Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı - Son Dakika
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