Tekkeköy Belediyesi İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Evde Kuaför Hizmeti Sunuyor

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Tekkeköy Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 'evde kuaför' hizmeti veriyor.

Tekkeköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yapılan başvuru sonucunda evlerinde ziyaret edilen yaşlı, hasta, engelli ve evinden çıkamayacak durumda bireylere evde kuaför hizmeti ile kolaylık sağlanıyor. Belediye bünyesinde çalışan kuaförle ücretsiz olarak verilen hizmet vatandaşlarda takdir topluyor.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Gıda ve kıyafet yardımlarımız, hasta taşıma hizmetlerimiz ve her gün sıcak yemek desteklerimiz ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın üzerinden desteğimizi hiç çekmiyoruz. Yine uygulamış olduğumuz evde kuaförlük hizmetimizle evlerinden çıkamayacak durumdaki vatandaşlarımızın yanlarında olarak kuaförlük ile ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ailemizin bir bireyi olarak gördüğümüz fertlerimizin yaşamlarını bir nebze olsun kolaylaştırmak adına elimizden geleni dün olduğu gibi gelecekte de yapmayı sürdüreceğiz" dedi. - SAMSUN