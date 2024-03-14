Tekkeköy Belediyesi Yeniköy\'e yeni köy konağı kazandırıyor

Yerel

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, atıl okul binasında yapılan tadilat ile Yeniköy Mahallesi'ne kazandırılacak köy konağının çalışmalarında sona gelindiğini duyurdu.

Tekkeköy Belediyesi atıl okul binalarını köy konağına çevirerek mahalle sakinlerinin hizmetine sunmaya devam ediyor. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ın talimatlarıyla atıl binalarda tadilat ve çevre düzenlemeleri yapılarak mahallelerde insanların rahatlıkla kullanabileceği, önünde düğün nişan gibi aktivitelerin içerisinde kurslar ve toplanmaların yapılabileceği ortak alanlar oluşturuluyor.

Bu kapsamda Asarağaç, Çayleyik, Yeşilyurt, Karışlar, Çayırçökek, Başköy, Zafer, Yukarıçinik ve Ökse'ye kazandırılan köy konaklarının ardından bir yenisinin daha çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Yeniköy'de bulunan atıl ilköğretim okulu binası bu kapsamda yenilendi. Yeniköy Köy Konağı hizmete girmek için gün sayıyor.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Yeniköy Mahallemizde bulunan atıl durumdaki okul binamızda yaptığımız çalışmalar ile birlikte yediden yetmişe tüm mahalle sakinlerimizin kullanabileceği yeni köy konağımızın çalışmalarında sona doğru yaklaşıyoruz. Projemiz kapsamında tadilatı yapılan binamızın içerisinde eğitimlerin verileceği sınıflar ve etkinlik salonlarının yanında spor alanları, park, kamelya, çocuk oyun alanları ve kent mobilyaları bulunacak. Peyzajının da tamamlanmasının ardından yılın tüm zamanlarında mahalle sakinlerimizin kullanabileceği ve düğün, nişan gibi çeşitli aktivitelerini yapabileceği bir yaşam alanı ortaya koyarak merkezdeki konforu buraya taşımış olacağız" dedi. - SAMSUN