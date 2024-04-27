Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın Seçilen Muhtarlarla Toplantı Yaptı - Son Dakika
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Yerel

Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın Seçilen Muhtarlarla Toplantı Yaptı

Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın Seçilen Muhtarlarla Toplantı Yaptı

Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk kez, seçilen muhtarlarla bir toplantı düzenledi. Toplantıda, Kaymakam Taşkın ve kurum amirleri, mahalle muhtarlarıyla tanışarak idare adına bilgiler aktardı ve mahalle sorunlarını dinledi. Kurum amirleri, her konuda muhtarların yanında olduklarını ve halkla birlikte olduklarını ifade etti.

27.04.2024 09:17
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Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk kez, seçilen muhtarlarla bir toplantı yaptı.

Tekman Aras kültür merkezinde yapılan toplantıda Kaymakam Hasan Raşit Taşkın ve beraberindeki kurum amirlerinin de katıldığı toplantıda mahalle muhtarları ile tanışarak idare adına ilk ve önemli bilgilerle beraber hassasiyetlerini aktardılar, mahalle sorunlarını dinlediler. Toplantıda her konuda kurum amirlerinin mahalle muhtarlarına kapılarının açık olduğu, devletin her zaman halkının yanında ve halkı ile beraber olduğunu ifade edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın Seçilen Muhtarlarla Toplantı Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın Seçilen Muhtarlarla Toplantı Yaptı - Son Dakika
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