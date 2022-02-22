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Teknik kurul toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Teknik kurul toplantısı gerçekleştirildi

22.02.2022 12:41
Teknik kurul toplantısı gerçekleştirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Alt Teknik Kurul toplantısı gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Alt Teknik Kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce'de kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Kurum ve kuruluşlara sürekli bilgilendirme toplantılarına giden Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri konu ile ilgili olarak Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Alt Teknik Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. AFAD toplantı salonunda gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Alt Teknik Kurul toplantısına kurum, kuruluş ve STK temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilerek, Bahar aylarında yapılması planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - DÜZCE

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Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Teknik kurul toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


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