Teknik servis kılığında doğalgaz topraklama çubuklarını çalmışlardı! Hırsızlar kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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Teknik servis kılığında doğalgaz topraklama çubuklarını çalmışlardı! Hırsızlar kıskıvrak yakalandı

10.05.2022 09:34

Denizli'de bir teknik servisin kıyafetlerini giyerek, binlerce doğalgaz topraklama çubuklarını çalan hırsız kardeşler, saklandıkları evlerinde yakalandı.

Denizli'de son zamanlarda artan hırsız yöntemi adeta pes dedirtti. Binlerce vatandaştan gelen ihbarlar üzerine incelenen kameralarda 2 şüphelinin elektrik kaçağını engellemek amacıyla kullanılan topraklama çubuğunu kendilerine teknik servis görünümü verip çaldıkları ortaya çıktı.

ÇUBUKLARIN DEĞERİ 1000 LİRA

Enerya'nın kıyafetlerini giyen yelekli şebekenin yakalanması için ekipler düğmeye bastı. Binlerce vatandaşı mağdur eden hırsızların E.Ç. ve C.Ç. isimli kardeşler olduğunu belirleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, titiz çalışmalar sonucu şüphelileri saklandığı evde film gibi operasyonla yakaladı. İşlemleri için emniyete götürülen hırsız kardeşler, ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Çubukların değeri 800 ile 1000 TL arasında olduğu öğrenildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Vatandaşı canından bezdiren şebekenin bir hırsızlık anı ise apartmanın kameralarına yansıdı. Görüntülerde görevli görünümü vererek rahat rahat gezen 2 şüpheliden E.Ç.'nin gözetim yaptıktan sonra kardeşi C.Ç.'nin yanına giderek çubukları çalıp uzaklaştıkları an yer alıyor.

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Denizli, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Teknik servis kılığında doğalgaz topraklama çubuklarını çalmışlardı! Hırsızlar kıskıvrak yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Teknik servis kılığında doğalgaz topraklama çubuklarını çalmışlardı! Hırsızlar kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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