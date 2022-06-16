Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Pehlivanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Filyos taşıyıcılar kooperatif şoförlüğü yapan 2 çocuk babası Ahmet Salman'a ailesi telefonla ulaşamayınca evine gitti. Kapıyı kırarak eve giren aile yakınları Salman'ın cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Salman'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Filyos, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Telefonları açmayınca evine bakmaya gittiler, cesediyle karşılaştılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.