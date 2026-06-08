Kocaeli'de TEM Otoyolu İstanbul istikametinde şerit daraltması uygulanacak - Son Dakika
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Kocaeli'de TEM Otoyolu İstanbul istikametinde şerit daraltması uygulanacak

08.06.2026 16:55
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Kocaeli'de TEM Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı-Sapanca Kavşağı arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 9-10 Haziran'da İstanbul istikametinde şerit daraltması yapılacak, trafik kontrollü sağlanacak.

Kocaeli'de TEM Otoyolu İzmit Doğu Kavşağı-Sapanca Kavşağı arasında yapılacak üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 9-10 Haziran tarihlerinde İstanbul istikametinde şerit daraltması uygulanarak trafik kontrollü sağlanacak.

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi ile İzmit Doğu Kavşağı-Sakarya il sınırı arasında içme suyu hattı çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında TEM Otoyolu üzerinde, otoyolun altından yatay sonda yöntemiyle içme suyu hattı imalatı yapıldığı belirtildi. Söz konusu çalışmaların ardından üstyapının zarar görmesi nedeniyle İzmit Doğu Kavşağı ile Sapanca Kavşağı arasındaki kesimde (Kontrol Kesim No: 0-4/ 16/ 3+215) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından üstyapı onarım çalışması yapılacağı bildirildi. Onarım çalışmaları süresince otoyolun kuzey yol platformunda (İstanbul istikameti) şerit daraltması uygulanacak ve trafik akışı kontrollü şekilde sağlanacak.

Çalışmaların 9 Haziran saat 08.00'de başlayacağı, 10 Haziran saat 17.00'de tamamlanmasının planlandığı kaydedildi. Sürücülerden, çalışma süresince trafik işaret ve işaretçilerine dikkatle uymaları istendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, İstanbul, Kocaeli, Trafik, Ulaşım, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de TEM Otoyolu İstanbul istikametinde şerit daraltması uygulanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de TEM Otoyolu İstanbul istikametinde şerit daraltması uygulanacak - Son Dakika
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