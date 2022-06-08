TEMA Vakfı Erzurum'da faaliyetlerine devam ediyor

TEMA Vakfı Erzurum İl Temsilcisi Işıl Bedirhanoğlu, gönüllü olarak yürüttüğü görevini Onur Demir Ceylan'a devretti.

TEMA Vakfı'nı temsil etmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten yeni İl Temsilcisi Onur Demirceylan, "Bugün ülke genelinde 1 Milyonu aşkın gönüllüsü bulunan TEMA Vakfı'nı ilimizde temsil etmek benim için büyük bir mutluluk. Bu büyük sorumluluk ile ilimizin, başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıklarının korunmasına dair bilinci geliştirmek için tüm çalışmaları gönüllü ekibimle birlikte sürdüreceğiz. Öncelikle Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA, Lise TEMA, Genç TEMA ve Mezun TEMA gruplarını oluşturarak gönüllü sayımızı artırmayı ve ilimize doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımızı gerçekleştirmek için her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Bu sebeple kalbi doğa için atan herkesi TEMA Vakfı gönüllüsü olmaya çağırıyoruz" dedi.

TEMA Vakfı Erzurum İl Temsilciliği ekibi, yaşanabilir bir gelecek için kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yürütmek; verimli tarım topraklarının, su varlıklarının, mera ve orman alanlarının korunmasını sağlamak için çalışıyor. Ekolojik okuryazar bireylerin yetişmesi için okullar ve gönüllü öğretmenlerle işbirliği gerçekleştirerek TEMA Vakfı'nın ücretsiz doğa eğitimlerini toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırıyor. - ERZURUM