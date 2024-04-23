Tepebaşı Belediye Başkanı 23 Nisan'da çocukları makamında ağırladı - Son Dakika
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Yerel

Tepebaşı Belediye Başkanı 23 Nisan'da çocukları makamında ağırladı

Tepebaşı Belediye Başkanı 23 Nisan\'da çocukları makamında ağırladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla lösemiyi yenen çocukları makamında ağırladı. Başkan Ataç, çocuklara Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlemelerini ve çocuklar için projeler yapmalarını tavsiye etti.

23.04.2024 19:16  Güncelleme: 19:20
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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç makamını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla lösemiyi yenen Nilda, Yunus Emre ve Bade Tandoğan'a emanet etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın makamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel bir buluşma gerçekleşti.

Başkan Ataç 23 Nisan dolayısıyla makamını lösemiyi yenen Nilda, Yunus Emre ve Bade Tandoğan'a emanet etti. İlk olarak makama oturan ilkokul öğrencisi Bade Tandoğan, "Ben 3'üncü sınıf öğrencisiyim. Atamızın bize armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı herkese kutlu olsun. Sayın Belediye Başkanım Ahmet Ataç'a beni kabul ettiği için teşekkür ederim. Büyük bir hayalimi gerçekleştirdiniz. Ben ileride sizin gibi cumhuriyetçi ve çocukları seven bir başkan olmak istiyorum" dedi.

"Yeter ki Atatürk'ün gösterdiği yolda yürüyün"

Başkan Ataç ise "Tüm çocuklarımızın 23 Nisan'ı kutlu olsun. Ben çocukları çok seviyorum. Çocuklarımız için birçok proje yapıyoruz. Yeter ki sizler Atatürk'ün bize gösterdiği bu yolda yürümeniz. Atatürk'e layık çocuklar olmanız. Dünyada tek bir çocuk bayramı var. Onu da Mustafa Kemal Atatürk hediye etti" diye konuştu.

"Her sokağa çocuk parkı yapardım"

Tandoğan'ın ziyaretinin ardından ise lösemiyi yenen Nilda ve Yunus Emre Başkan Ataç ile görüştü. Başkan Ataç, iki öğrenciye de makamını emanet ederek sohbet etti. Öğrenciler Nilda ve Yunus Emre, belediye başkanı oldukları takdirde neler yapacaklarını anlattı. Nilda ve Yunus Emre, belediye başkanı olsalardı her sokak başına çocuklar için parklar, sokaktaki canlar için de kulübeler yapacaklarını söyledi.

Öte yandan Başkan Ataç, 4'üncü sınıftan 18 öğrenciyi de konuk ederek sorularını yanıtladı. Öğrenciler Başkan Ataç'a "Çocukken hangi kitapları okudunuz", "Neden belediye başkanı olmak istediniz?", "Bize tavsiye edebileceğiniz kitap, film var mı?" gibi sorular da yöneltti. Başkan Ataç ise soruları cevapladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediye Başkanı 23 Nisan'da çocukları makamında ağırladı - Son Dakika

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