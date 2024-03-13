Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Bahçelievler Mahallesi'nde Semt Pazarı ve Seylap Caddesi Esnafını Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Bahçelievler Mahallesi'nde Semt Pazarı ve Seylap Caddesi Esnafını Ziyaret Etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Bahçelievler Mahallesi\'nde Semt Pazarı ve Seylap Caddesi Esnafını Ziyaret Etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ve Seylap Caddesi esnafını ziyaret etti. Başkan Ataç, ziyaretlerde ekonomi konusunda esnaf ve vatandaşların dertlerini dinledi ve darboğazın kısa sürede sona ermesini diledi.

13.03.2024 12:53  Güncelleme: 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ve Seylap Caddesi esnafını ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlar ile buluşan Başkan Ataç, "Şu tezgahlardaki fiyatlar bile ülke durumunu gözler önüne sermeye yetiyor. Diliyorum bu darboğaz en kısa sürede sona erer" dedi.

Başkan Ataç, hemen her fırsatta Eskişehirliler ile bir araya gelmeye devam ediyor. Kent esnafı ile de buluşmayı sürdüren Başkan Ataç, Bahçelievler Mahallesi'nde semt pazarını ve Seylap Caddesi'nde bulunan esnafı ziyaret etti. Ataç, esnafın yanı sıra alışveriş yapan mahalle sakinleri ile de sohbet etti.

Pazar ve esnaf ziyaretlerine ilişkin bir değerlendirmede bulunan Ataç, "Bizler sadece seçim öncelerinde değil, her zaman halkımız ile iç içe, yan yanayız. Bu sayede de vatandaşlarımızın, esnafımızın nabzını tutuyoruz. Son zamanlarda yaptığımız ziyaretlerde esnafımızın da vatandaşlarımızın da en çok dert yandığı konu ekonomi oluyor. Tezgahlardaki fiyatlar bile ülke durumunu gözler önüne sermeye yetiyor. Ayrıca fiyatlardan vatandaşlarımız kadar esnafımız da şikayetçi. Diliyorum bu darboğaz kısa sürede sona erer" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Bahçelievler Mahallesi, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Ekonomi, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Bahçelievler Mahallesi'nde Semt Pazarı ve Seylap Caddesi Esnafını Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:36 CHP’deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı Aralarında İmamoğlu’nun danışmanı da var CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı! Aralarında İmamoğlu'nun danışmanı da var
13:03 Kedi Eros’u vahşice katleden İbrahim Keloğlan: Ben bir suç makinesi değilim Kedi Eros'u vahşice katleden İbrahim Keloğlan: Ben bir suç makinesi değilim
11:40 ABD merkezli dergiden ’Türkiye Batı’nın Dostu Değil’ başlıklı skandal analiz ABD merkezli dergiden 'Türkiye Batı'nın Dostu Değil' başlıklı skandal analiz
11:06 Kızıldeniz’de gerilim tavan yaptı Yunan savaş gemisi, 2 İHA’ya ateş açtı Kızıldeniz'de gerilim tavan yaptı! Yunan savaş gemisi, 2 İHA'ya ateş açtı
10:42 Ayhan Bora Kaplan’dan “kara para“ savunması: Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyondur Ayhan Bora Kaplan'dan "kara para" savunması: Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyondur
11:36 5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi Leyla Bilginel’in anlattıkları ağızları açık bıraktı 5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi! Leyla Bilginel'in anlattıkları ağızları açık bıraktı
11:30 Çin’de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı Çin'de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı
11:28 İsrail, Lübnan’ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi
11:27 Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum
11:24 Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti Tek bir ağızdan “Katil İbrahim Keloğlan“ sloganı attılar Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti! Tek bir ağızdan "Katil İbrahim Keloğlan" sloganı attılar
11:08 Filistinli çocuklardan İsrail’e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun Filistinli çocuklardan İsrail'e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun
10:46 İngiltere, göçmenlere Ruanda’ya gitmeleri için 3 bin sterlin teklif etmeyi planlıyor İngiltere, göçmenlere Ruanda'ya gitmeleri için 3 bin sterlin teklif etmeyi planlıyor
10:39 Japon firmanın ’Kairos’ roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti Japon firmanın 'Kairos' roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 14:00:22. #1.12#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Bahçelievler Mahallesi'nde Semt Pazarı ve Seylap Caddesi Esnafını Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement