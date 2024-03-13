Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Bahçelievler Mahallesi\'nde Semt Pazarı ve Seylap Caddesi Esnafını Ziyaret Etti

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ve Seylap Caddesi esnafını ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlar ile buluşan Başkan Ataç, "Şu tezgahlardaki fiyatlar bile ülke durumunu gözler önüne sermeye yetiyor. Diliyorum bu darboğaz en kısa sürede sona erer" dedi.

Başkan Ataç, hemen her fırsatta Eskişehirliler ile bir araya gelmeye devam ediyor. Kent esnafı ile de buluşmayı sürdüren Başkan Ataç, Bahçelievler Mahallesi'nde semt pazarını ve Seylap Caddesi'nde bulunan esnafı ziyaret etti. Ataç, esnafın yanı sıra alışveriş yapan mahalle sakinleri ile de sohbet etti.

Pazar ve esnaf ziyaretlerine ilişkin bir değerlendirmede bulunan Ataç, "Bizler sadece seçim öncelerinde değil, her zaman halkımız ile iç içe, yan yanayız. Bu sayede de vatandaşlarımızın, esnafımızın nabzını tutuyoruz. Son zamanlarda yaptığımız ziyaretlerde esnafımızın da vatandaşlarımızın da en çok dert yandığı konu ekonomi oluyor. Tezgahlardaki fiyatlar bile ülke durumunu gözler önüne sermeye yetiyor. Ayrıca fiyatlardan vatandaşlarımız kadar esnafımız da şikayetçi. Diliyorum bu darboğaz kısa sürede sona erer" diye konuştu.