Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu\'nu tebrik etti

Yerel

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi. Bakkalcıoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden başkan seçilen Ataç'ı tebrik etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ağırladı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde vatandaşın yüksek teveccühü ile yeniden başkanlığa seçilen Ataç'ı tebrik eden Bakkalcıoğlu, yeni dönemde yapılacak çalışmalarda başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç, yeniden Bozüyük Belediye Başkanı seçilen Bakkalcıoğlu'nun 4'üncü döneminde de gerçekleştireceği çalışmalarda başarılar dileyerek tebrik etti. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcılarının da eşlik ettiği ziyaret çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR