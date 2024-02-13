Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, esnaf ziyaretlerine devam ediyor

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Esnaf ziyaretlerine devam eden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Tepebaşı olarak büyük bir aileyiz. Aramızdaki bağ daha da kuvvetlenerek devam edecek" dedi.

Başkan Ataç, Eskişehirli esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Ataç son olarak Şirintepe ve Uluönder mahallelerinde çok sayıda esnafı dükkanlarında ziyaret ederek, bol kazançlar diledi. Mahalle esnafı ile tek tek görüşen Başkan Ataç, uğradığı kahvehanelerdeki vatandaşlarla da sohbet etti.

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ataç, "Hemşehrilerimiz ile her noktada bir araya gelmeyi sürdürüyoruz. Bugün de Şirintepe ve Uluönder mahallelerindeki esnafımıza hayırlı işler diledik. Tepebaşı olarak çocuğuyla, genciyle, kadınıyla, deneyimli vatandaşlarımızla büyük bir aileyiz. Aile dediğimiz şey öyle hemen oluşan bir şey değil. 20 yıldır karşılıklı sevgi, saygı, anlayış ile bugünlere geldik. Bundan sonra da aramızdaki bağ daha da kuvvetlenerek devam edecek" diye konuştu.

Ataç'a CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Nazan Erşahin, Şirintepe Mahalle Muhtarı Selami Çetin, Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler, Meclis Üyesi Adayları Özdemir Kayhan ve Vural Yörük eşlik etti.