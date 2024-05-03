Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, OEDAŞ ve Türk Telekom yetkilileriyle bir araya geldi

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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ. (OEDAŞ) Genel Müdürü Muzaffer Yalçın, OEDAŞ İl Müdürü İbrahim Tozan ve Türk Telekom İl Müdürü Levent Yürürer ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, OEDAŞ Genel Müdürü Muzaffer Yalçın, OEDAŞ İl Müdürü İbrahim Tozan ve Türk Telekom İl Müdürü Levent Yürürer'i makamında ağırladı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde vatandaşın teveccühü ile tekrar seçilen Başkan Ataç'a hayırlı olsun dileklerini ileten Yalçın, Tozan ve Yürürer yeni dönemdeki çalışmalarında da başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç, Yalçın, Tozan ve Yürürer'e çalışmalarında başarılar dileyerek kurum ve kuruluşlarla iş birliklerinin devam edeceğini kaydetti. - ESKİŞEHİR