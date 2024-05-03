Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, OEDAŞ ve Türk Telekom yetkilileriyle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, OEDAŞ ve Türk Telekom yetkilileriyle bir araya geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, OEDAŞ ve Türk Telekom yetkilileriyle bir araya geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, OEDAŞ Genel Müdürü Muzaffer Yalçın, OEDAŞ İl Müdürü İbrahim Tozan ve Türk Telekom İl Müdürü Levent Yürürer'i makamında ağırladı. Başkan Ataç, yeni dönemdeki çalışmalarda başarılar diledi ve iş birliklerinin devam edeceğini belirtti.

03.05.2024 12:31  Güncelleme: 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ. (OEDAŞ) Genel Müdürü Muzaffer Yalçın, OEDAŞ İl Müdürü İbrahim Tozan ve Türk Telekom İl Müdürü Levent Yürürer ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, OEDAŞ Genel Müdürü Muzaffer Yalçın, OEDAŞ İl Müdürü İbrahim Tozan ve Türk Telekom İl Müdürü Levent Yürürer'i makamında ağırladı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde vatandaşın teveccühü ile tekrar seçilen Başkan Ataç'a hayırlı olsun dileklerini ileten Yalçın, Tozan ve Yürürer yeni dönemdeki çalışmalarında da başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç, Yalçın, Tozan ve Yürürer'e çalışmalarında başarılar dileyerek kurum ve kuruluşlarla iş birliklerinin devam edeceğini kaydetti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Muzaffer Yalçın, Türk Telekom, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Telekom, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, OEDAŞ ve Türk Telekom yetkilileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:12 Afyonkarahisar’da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL’ye yükseltildi Afyonkarahisar'da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL'ye yükseltildi
13:08 CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
12:15 Görüşmeden yeni detaylar Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli’nin adı zikredilince ikna olmuş Görüşmeden yeni detaylar! Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli'nin adı zikredilince ikna olmuş
11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
12:23 Irak’ın kuzeyinde 32 PKK’lı terörist etkisiz Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz
12:09 Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan’ın alacakları ödenmedi Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan'ın alacakları ödenmedi
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:26 Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 13:58:41. #1.12#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, OEDAŞ ve Türk Telekom yetkilileriyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement