Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'tan Lozan Antlaşması'nın 101. yıl dönümü mesajı - Son Dakika
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Yerel

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'tan Lozan Antlaşması'nın 101. yıl dönümü mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç\'tan Lozan Antlaşması\'nın 101. yıl dönümü mesajı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Lozan Barış Antlaşması'nın 101'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 'Sevr Antlaşması ile kaybettiğimiz Anadolu'yu bize yeniden kazandıran Lozan Antlaşması'nın 101'inci yıl dönümünü kutluyorum' dedi.

23.07.2024 15:33  Güncelleme: 15:34
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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Lozan Barış Antlaşması'nın 101'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Sevr Antlaşması ile kaybettiğimiz Anadolu'yu bize yeniden kazandıran Lozan Antlaşması'nın 101'inci yıl dönümünü kutluyorum" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Ataç, mesajında, "Lozan Barış Antlaşması, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisidir. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Milli Mücadele'den zaferle ayrılan milletimizin meclisi tarafından Lozan'a gönderilen heyetçe imzalanan antlaşma, Atatürk'ün anlatımıyla 'Türk ulusuna karşı, yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr ile tamamlandığı sanılmış, büyük bir suikastın çöküşünü anlatan bir belgedir.' Türkiye'nin geleceğini yalnızca Türk milletinin belirleyeceğini kabul ettiren Lozan Antlaşması, tarihin tozlu raflarında kalan bir belge niteliğinde değerlendirilemeyecek kadar önemlidir. Lozan Barış Antlaşması, milletimizin gururla övünmesi gereken, daha önce emsali görülmemiş siyasal bir zaferdir. Yine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vurguladığı gibi; 'Türk milleti yüksek bir eseri olan bu antlaşmanın yüksek kıymetini bilmesi gereken gençliğine, bunu geçmişte kararlaştırılmış antlaşmalarla karşılaştırmasını önermelidir.' Sevr Antlaşması ile kaybettiğimiz Anadolu'yu bize yeniden kazandıran Lozan Antlaşması'nın 101'inci yıl dönümünü kutluyor, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü ile silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'tan Lozan Antlaşması'nın 101. yıl dönümü mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'tan Lozan Antlaşması'nın 101. yıl dönümü mesajı - Son Dakika
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