Eskişehir Belediye Başkanları Fabrikaları Ziyaret Etti

Yerel

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte, kentteki fabrikaları ziyaret etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve EBB Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Benli Geri Dönüşüm Fabrikası'nı, Sürel Gruba bağlı Ata Döküm Fabrikası'nı, Boyplast A.Ş ve Alp Havacılık'ı ziyaret etti.

Başkan Ataç, Kurt ve Ünlüce, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrika ziyaretlerinde firma yetkilileri ve işçilerle bir araya geldi. Başkanlar, işçilerle bol bol sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi. Başkanlar sırasıyla Sürel Gruba bağlı Ata Döküm Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sürel, Benli Geri Dönüşüm Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Benli, Alp Havacılık CEO'su Mustafa Kemal Erçelik ve Boyplast A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç ile bir araya gelerek işletmeler hakkında bilgi aldı.

"31 MART'TA SARI KART GÖSTERMEMİZ LAZIM"

Fabrika ziyaretlerinde işçilere seslenen Başkan Ataç, şunları kaydetti:

"20 yıldır Tepebaşı Belediye Başkanıyım. Tepebaşı'nda olabilecek bütün projeler aşağı yukarı gerçekleşti. Yaklaşık 23 yıldır yerelde iktidarız. Mevcut hükümet 22 yıldır iktidarda. Türkiye'nin haliyle Eskişehir'in halini kıyasladığınızda çok şey fark ediyor. Özellikle beni üzen yoksulluk konusu çok ileri durumda. İnanın hepimiz mum gibi eriyoruz. Ama bir türlü bunun çaresini bulamıyorlar. Yaklaşık 8 yıldır bu enflasyon sürüyor. Asgari ücret ne kadar yüksek verilirse verilsin. İlk haftada verilen paranın yarısı eriyip gidiyor. Bu durumdan memnun muyuz, memnun değil miyiz? Bunun bir kararını vermemiz lazım. Eğer memnun değilsek ki birçoğumuz memnun değiliz. Burada farklı siyasi görüşlü arkadaşlarımız da vardır muhakkak. Bunu bir siyaset olarak kabul etmesinler. Çünkü kendileriyle de bu ülkede beraber yaşıyoruz. Eğer memnun değilsek gayet demokratik hakkımızı kullanıp bu 31 Mart'ta bu iktidara bir sarı kart göstermemiz lazım. Çünkü eğer bu sarı kartı göstermezsek iktidar daha güçlenerek gidecek. Demokratik hakkımızı kullanalım. Eskişehir'de çok ciddi ilerleme var. Mesela iki kadın gece rahatlıkla bir yerden bir yere gidebiliyorsunuz. Bu başka şehirlerde yok. Bu kentin güvenli olduğunu gösterir. Kentin yaşayan insanların özgürlüğüne düşkünlüğü demektir. Ekonomi demektir, varlık demektir. Bunlar çok net yaşıyoruz burada. O açıdan söylediklerimi sakın bir siyaset olarak kabul etmeyin. Ben bugün sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Gerçekten hepinizi görmekten gurur duydum. Emeğiniz çok kıymetli. Sağlık içinde olun, varlık içinde olun."

"YAPMAK İSTEDİĞİMİZ DAHA ÇOK PROJE VAR"

Fabrika ziyaretlerinde konuşan Başkan Kurt, "Ben 10 yıldır, Ahmet Ataç 20 yıldır belediye başkanıyız ve bu belediye başkanlığını Türkiye'ye örnek olacak nitelikte yapıyoruz. Odunpazarı'nda ve Eskişehir'in bütününde halkçı, yoksuldan, ezilenden yana bir belediyecilik anlayışıyla doğru hamleler yaptık. Odunpazarı'nda, Tepebaşı'nda kısacası Eskişehir'in bütününde yapmak istediğimiz daha çok proje var" dedi.

Türkiye'nin kötü yönetildiğini belirten Başkan Kurt, 31 Mart'taki Yerel Seçimlerin bu kötü yönetimi uyarmak için önemli olduğunu vurgulayarak, "Biz Eskişehir'de iktidara rağmen bu işleri yapıyoruz. İktidarın baskısına, bizi sıkıştırmasına rağmen iyi işler yaptık ve örnek belediyeler olarak gösteriliyoruz. Örneğin Kütahya, Afyon iktidar partisinin belediyeleri, ama halk oradaki belediyecilikten memnun değil. Eskişehir'e geliyor. Biz Eskişehir'de hiçbir belediyecilik hizmetinizi aksatmadan yaptık" diye konuştu.

Başkan Kurt, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Yeni dönemde Yılmaz Hocamız emekli oluyor. Onun yerine Ayşe Ünlüce Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Onun da belediyecilik bilgisi ve birikimi en az bizim kadar. Bu nedenle uyumlu, bilgili ve deneyimli bir kadroyu yeniden seçmenizi istiyoruz."

"KUŞAK YOLU PROJESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ise Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişime açık olduğunun altını çizerek, Büyükşehir Belediyesi olarak da bölgenin gelişmesi için birçok proje hazırladıklarını söyledi. Ünlüce, "75. Yıl Mahallesi ve Sultandere Mahallesi arasında bir arsamız mevcut. Biz bu arsaya sosyal konut projesi yaparak bu konutlardan organize bölgesinde çalışan işçilerimiz yararlansın istiyoruz. Biliyorsunuz yıllardır bu şehre her seçimde sözünü verdikleri kuzey güney çevreyolu olarak bilinen yolu dahi yapmadılar. Biz bu sorunu da çözüyoruz. Hazırladığımız Kuşak Yolu projesi ile çevremizi çevreleyen önemli bir projeyi hayata geçireceğiz. Bu proje ile Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere şehrin içinde kalan çevre yolunda da önemli bir rahatlama olacak" dedi.

İşçilerin, emeklilerin hak ettikleri maaşları alamadığını belirten Ünlüce, "İnsan emeği bu kadar önemli iken karşılığını alamamak kabul edilemez. her vatandaşımız alın terinin karşılığını almalı" diye konuştu.

Öte yandan, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü Alp Havacılık'ta başkanlara eşlik etti.