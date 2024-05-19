Tepebaşı Belediyesi 12. dönem karikatür atölyesi sergisiyle sona erdi - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi 12. dönem karikatür atölyesi sergisiyle sona erdi

Tepebaşı Belediyesi 12. dönem karikatür atölyesi sergisiyle sona erdi

Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği 12. dönem karikatür atölyesi açılan sergi ile sona erdi. Başkan Ataç, çocuklara sanatı ve müziği öğretmenin önemine vurgu yaptı.

19.05.2024 15:42  Güncelleme: 15:47
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Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklar için düzenlediği 12. dönem karikatür atölyesi açılan sergi ile sona erdi. Serginin açılışında konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Farklı işleri düşünerek hayata geçiriyoruz, bu proje de öyle. Çocuklar geleceğimiz, onlara müziği, sanatı, resmi, heykeli öğretmek zorundayız. Çünkü ancak o şekilde geleceğe ulaşabilirler. Her şeye rağmen Eskişehir'de dimdik ayaktayız ve çocuklarımızla birlikte Atatürk'ümüzün çizdiği yolda yürüyeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde yıllardır devam eden karikatür atölyeleri ile çocuklar hem el becerilerini geliştirmeye hem de eleştirel bakış açısı kazanmaya devam ediyor. Düzenlenen 12. dönem grup karikatür atölyeleri de sona erdi. Usta eğitmenler tarafından gerçekleştirilen karikatür atölyelerine katılan çocuklar, eğitimlerini başarıyla tamamladı. Mizah yeteneklerini ortaya çıkaran çocuklar, ilk karikatürlerini de hazırladı. 42 çocuğun hazırladığı karikatürlerden oluşan sergi, Atila Özer Karikatürlü Ev'de açıldı. Açılış törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra karikatüristler Erol Büyükmeriç, Yaşar Arda, Atilla Yakşi, Alper Tümay Tok, Mehmet Günay Ercan, Mehmet Tarık Erşan, öğrenciler ve velileri katıldı. Burada bir konuşma yapan Başkan Ataç, "Biz bu merkezi açtığımızda, sergi ya da sanat atölyesi olarak düşünmüştük. Atila Hocamızın vefatıyla kendisinin ismini verdik, bizim için çok değerliydi. Sonrasında karikatür çalışmalarına başladık ve yaklaşık 12 yıldır devam eden bir süreç. Çok önemli çünkü karikatür çizebilen çocuklarımız hayata çok farklı bakabiliyor. Mizah yeteneğine sahip oluyorlar ve burada öğrendiklerini sindirerek hayatına geçiriyor. Zeki insanlar espri yapabilir, karikatür çizebilir. Biz yeni nesillerimizin geleceğe iyi hazırlanmalarını istiyoruz çünkü mevcut iktidarın eğitim sistemine inanmıyoruz. Siyaset yapmak istemiyorum fakat gördüğümü de söylemek durumundayım. Biz genelde standart belediyecilik ile yetinmiyoruz. Farklı işleri düşünerek hayata geçiriyoruz, bu proje de öyle. Çocuklar geleceğimiz, onlara müziği, sanatı, resmi, heykeli öğretmek zorundayız. Çünkü ancak o şekilde geleceğe ulaşabilirler. Her şeye rağmen Eskişehir'de dimdik ayaktayız ve çocuklarımızla birlikte Atatürk'ümüzün çizdiği yolda yürüyeceğiz. O, bizim için çok önemli, devrimleri bambaşka. Büyük Atatürk bize doğru yolu göstermiş. Zedelemeye çalışsalar da önemli değil, Atatürk'ü sevenler olarak bizler laik cumhuriyeti koruyacağız. Yolumuz açık olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Ataç ve eğitmen karikatüristler, öğrencileri tebrik ederek katılım belgesi ve hediyelerini takdim etti. Öğrenci ve veliler de düzenlenen eğitimlerden dolayı memnuniyetlerini ifade ederek Başkan Ataç'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi 12. dönem karikatür atölyesi sergisiyle sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi 12. dönem karikatür atölyesi sergisiyle sona erdi - Son Dakika
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