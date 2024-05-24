Tepebaşı Belediyesi Anaokulu Jimnastik Projesi ile Çocukları Spora Teşvik Ediyor

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Tepebaşı Belediyesi Yunus Emre Spor Tesisleri, Anaokulu Jimnastik Projesi ile çocukların jimnastik ile tanışmalarına ev sahipliği yapıyor.

Tepebaşı Belediyesi, kentte yaşayan çocukların spor ve sağlık dolu etkinlikler ile yetişmesine katkı sağlamayı sürdürüyor. Eskişehir Eğitim Derneği ve Eskişehir Özel Anaokulları Derneği iş birliğinde düzenlenen ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek Anaokulu Jimnastik Projesi de başladı. 3-6 yaş özel anaokulu öğrencilerinin jimnastik ile spora başlamalarını teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde öğrenciler, haftanın 2 günü Yunus Emre Spor Tesisleri'nde jimnastik sporu ile tanışıyor. Şirintepe Mahallesi'nde hizmete kazandırılan Yunus Emre Spor Tesisleri bünyesinde hizmet veren jimnastik salonu, bu branştaki boşluğu dolduruyor. Sağladığı pek çok fayda ile dikkat çeken jimnastiğin kentteki en uğrak noktası haline gelmeyi başaran Yunus Emre Spor Tesisleri'nde çocuklar sağlıklı ve nezih bir ortam içinde spor yapıyor. Jimnastik, çocukların bedensel ve zihinsel gelişime katkısı, duruş bozukluklarının düzelmesi, sosyal faydaları ve bireylerin kendilerine güven kazanması gibi özellikleri ile dikkat çekiyor. - ESKİŞEHİR