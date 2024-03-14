Tepebaşı Belediyesi Dünya Havacı Kadınlar Haftası etkinliği düzenledi

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Tepebaşı Belediyesi tarafından Dünya Havacı Kadınlar Haftası dolayısıyla 'Havacılık Sektörünün Başarılı Kadınları' konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi, havacılık sektöründe çalışan kadınlar ile havacılık eğitimi alan gençleri bir araya getirmek üzere söyleşi etkinliği düzenledi. Dünya Havacı Kadınlar Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlik, Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleşti. Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu'nun da katıldığı söyleşide Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Işıl Yazar ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Hava Trafik Kontrolörü Ela Akar konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar, havacılık eğitimi alan öğrencilere ve havacılığa ilgisi olan vatandaşlara, bilgi ve deneyimlerini aktardı. Söyleşi sonunda ise yapılan çekilişle 10 öğrenciye Sivrihisar'da uçuş hakkı hediye edildi. - ESKİŞEHİR