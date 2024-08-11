Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezi\'nde İşaret Dili Kursu

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Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde, yaz dönemi eğitimleri sürüyor. 22 farklı branşta ücretsiz olarak gerçekleştirilen eğitimlerden olan işaret dili kursuna katılan öğrenciler, temel seviye işaret dilini öğreniyor.

Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi her yıl binlerce kişinin faydalandığı Gençlik Merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nde gençlere yönelik ücretsiz olarak düzenlenen yaz dönemi programları 22 farklı branşta, 750 öğrencinin katılımıyla devam ediyor. Programlar çerçevesinde gençlere; sanattan spora, yabancı dillere kadar pek çok eğitim olanağı sunuluyor.

29 Ekim Gençlik Merkezi'nde düzenlenen eğitimler arasında yer alan işaret dili kursu da yoğun katılımla gerçekleştiriliyor. Haftada 2 gün süren 6 saat olarak gerçekleştirilen işaret dili kursuna katılan 25 öğrenci uzman eğitmenler eşliğinde temel seviye işaret dilini öğreniyor.

Eğitime katılan gençler de Tepebaşı Belediyesi'ne ücretsiz olarak düzenlenen eğitim faaliyetlerinden ve gençlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyor. - ESKİŞEHİR