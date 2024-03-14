Tepebaşı Belediyesi \'Havacılık Sektörünün Başarılı Kadınları\' Söyleşisi Düzenledi

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Tepebaşı Belediyesi tarafından Dünya Havacı Kadınlar Haftası dolayısıyla 'Havacılık Sektörünün Başarılı Kadınları' başlıklı bir söyleşi düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi, havacılık sektöründe çalışan kadınlar ile havacılık eğitimi alan gençleri bir araya getirmek üzere söyleşi düzenledi. Söyleşiye, Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu da katıldı.

Dünya Havacı Kadınlar Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlik, Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleşti. Söyleşiye Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Işıl Yazar ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Hava Trafik Kontrolörü Ela Akar konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmacılar, havacılık eğitimi alan öğrencilere ve havacılığa ilgisi olan vatandaşlara, bilgi ve deneyimlerini aktardı. Söyleşi sonunda ise yapılan çekilişle 10 öğrenciye Sivrihisar'da uçuş hakkı hediye edildi.