Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'nde Yaşlılara Saygı Haftası Sergisi - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'nde Yaşlılara Saygı Haftası Sergisi

Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi\'nde Yaşlılara Saygı Haftası Sergisi

Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi sakinlerinin '18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası' dolayısıyla hazırladıkları eserler beğeni topladı. Sergide, 12 sakinin bireysel 39 eseri ve 16 sakinin ortak ekip çalışması olan iki büyük tablo yer alıyor.

21.03.2024 17:39  Güncelleme: 17:45
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Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi sakinlerinin '18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası' dolayısıyla hazırladıkları eserler beğeni topladı.

Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi sakinleri, haftada iki gün olacak şekilde katıldıkları resim atölyesinde yaptıkları eserleri, ikinci kez sergilemenin mutluluğunu yaşıyor.

Atila Özer Karikatürlü Ev'de sergilenen eserlerin açılış törenine, Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye, ilgili müdürlük yetkilileri ve merkez sakinleri ile sanatsever vatandaşlar katıldı.

Sergi açılışında konuşan Zaptiye, şunları söyledi:

"Metin Özöğüt Yaşam Merkezi başta Özöğüt ailesi olmak üzere Tepebaşı'ndaki duyarlı vatandaşlarla el birliği ile yapılmış bir tesis. Belediyemizin de deneyimli personelinin tecrübesini yansıtarak sizlerle birlikte orada yaşamlarını paylaşmaları bizim için çok gurur verici. Siz misafirlerimizin yaşam kalitesini daha yüksek seviyede tutabilmek adına sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Sizlerle böyle güzel etkinliklerde buluşmak işin en güzel tarafı. Çünkü aramızdaki birlik ve beraberliği güçlendiriyor. Ben hepinizi yürekten kutluyorum."

12 sakinin bireysel 39 eserinin yanı sıra 16 sakinin ortak ekip çalışması olan iki adet büyük tablonun yer aldığı sergi, 21-24 Mart 2024 tarihleri arasında gezilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'nde Yaşlılara Saygı Haftası Sergisi - Son Dakika

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