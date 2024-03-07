Tepebaşı Belediyesi\'nden 8 Mart Kadınlar Günü\'ne özel Gülden Karaböcek konseri

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Tepebaşı Belediyesi tarafından 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen Gülden Karaböcek konserinde bir araya gelen yaklaşık 3 bin kadın keyifli bir gün geçirdi.

Tepebaşı Belediyesi 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği Gülden Karaböcek konserinde yaklaşık 3 bin Eskişehirli kadını bir araya getirdi. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, buluşmada kadınlara selendi. Ataç, "Öncelikle gününüz hayırlı olsun ama ben size 1 gün değil 365 gün vaat ediyorum. Düşündük sizleri nasıl mutlu edebiliriz? Hangi sanatçıyla mutlu edebiliriz? En sonunda Gülden Karaböcek'i uygun gördük. Kendisini yaklaşık 1967'den beri takip ederim. Gerçekten bir hanımefendi, bir sanatçı, bir usta. Sizlerle her zaman günlerimiz güzel geçiyor. Bundan sonra da yine günlerimiz iyi olacak. Atatürk 'Kadınlar yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın' diyor. Esasında Cumhuriyet bir kadın devrimidir. Mesela 1934'te kadınlara seçme seçilme yasasını çıkarıyor. Bugün dünyanın en medeni, en zengin kenti olan İsviçre 1970'te çıkarıyor. Bakın Atatürk'ün vizyonu nasıl vizyon. Atatürk'e laf söyleyenler Allah aşkına ellerini vicdanlarına koysunlar öyle laf söylesinler. Gerçeği görmezden gelenler inanın çarpılır. Değerli kadınlarımız burada öyle güzel bir manzara var ki inanın vallahi doyamıyorum. Yolumuz açık olsun" dedi.

Konuşmanın ardından Gülden Karaböcek konseri ile keyifli bir gün geçiren kadınlar, Başkan Ataç ile de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliğe katılan kadınlar Başkan Ataç'a kadınlar için gerçekleştirdiği çalışmalar için teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR