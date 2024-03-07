Tepebaşı Belediyesi tarafından 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen Gülden Karaböcek konserinde bir araya gelen yaklaşık 3 bin kadın keyifli bir gün geçirdi.
Tepebaşı Belediyesi 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği Gülden Karaböcek konserinde yaklaşık 3 bin Eskişehirli kadını bir araya getirdi. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, buluşmada kadınlara selendi. Ataç, "Öncelikle gününüz hayırlı olsun ama ben size 1 gün değil 365 gün vaat ediyorum. Düşündük sizleri nasıl mutlu edebiliriz? Hangi sanatçıyla mutlu edebiliriz? En sonunda Gülden Karaböcek'i uygun gördük. Kendisini yaklaşık 1967'den beri takip ederim. Gerçekten bir hanımefendi, bir sanatçı, bir usta. Sizlerle her zaman günlerimiz güzel geçiyor. Bundan sonra da yine günlerimiz iyi olacak. Atatürk 'Kadınlar yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın' diyor. Esasında Cumhuriyet bir kadın devrimidir. Mesela 1934'te kadınlara seçme seçilme yasasını çıkarıyor. Bugün dünyanın en medeni, en zengin kenti olan İsviçre 1970'te çıkarıyor. Bakın Atatürk'ün vizyonu nasıl vizyon. Atatürk'e laf söyleyenler Allah aşkına ellerini vicdanlarına koysunlar öyle laf söylesinler. Gerçeği görmezden gelenler inanın çarpılır. Değerli kadınlarımız burada öyle güzel bir manzara var ki inanın vallahi doyamıyorum. Yolumuz açık olsun" dedi.
Konuşmanın ardından Gülden Karaböcek konseri ile keyifli bir gün geçiren kadınlar, Başkan Ataç ile de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliğe katılan kadınlar Başkan Ataç'a kadınlar için gerçekleştirdiği çalışmalar için teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Tepebaşı Belediyesi'nden 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel Gülden Karaböcek konseri - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Projesi açılış töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu eleştirerek, İstanbul'un trafik sorununu ve ulaşım projelerini konuştu. Ayrıca, yeni projelerin hayata geçirileceğini ve İstanbul'un yapı stokunun yenileneceğini belirtti. Erdoğan, sosyal medya belediyeciliğinin kullanım tarihinin yakında sona ereceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İstanbul'a hizmet sorumluluğu, yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gelecek 5 yıllık dönemde hayata geçirilecek projelerini düzenlenen toplantı ile açıkladı.
Yeniden Refah Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Vehbi Orakçı, Haberler.com yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ses getirecek bir iddiada bulundu. Orakçı, İmamoğlu'nun AK Parti'ye geçmek için kendisinden yardım istediğini öne sürdü.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, CHP'li belediyenin Kırşehir'deki 5 yılını değerlendirdi ve belediyenin AK Parti döneminde başlatılan projeleri tamamlayamadığını belirtti.
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karakeçili, partinin genel başkanı Meral Akşener'in yanlış kararlar aldığını ve parti içindeki demokratik sürecin bozulduğunu belirtti. Karakeçili, İYİ Parti'nin üzerine oynanan bir oyun ve yapılan bir operasyon olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin açılış töreninde konuştu. Törene davet edilip edilmediği hafta boyunca çeşitli tartışmalara konu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik dikkat çeken sözler sarf eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 yıl boşa geçti. Murat Kurum kardeşimizin şehrin emanetini devralmasıyla projelerimiz daha da hızlanacak. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip değil" dedi.
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