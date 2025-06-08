Tepebaşı Belediyesi'nden 81 bin çocuğa ücretsiz diş sağlığı hizmeti - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi'nden 81 bin çocuğa ücretsiz diş sağlığı hizmeti

Tepebaşı Belediyesi\'nden 81 bin çocuğa ücretsiz diş sağlığı hizmeti
08.06.2025 11:30  Güncelleme: 11:32
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Tepebaşı Belediyesi'nin Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, kurulduğu 2013 yılından bu yana 81 bin 31 çocuğa hizmet sunarak önemli bir başarıya imza attı. Ücretsiz olarak sunulan diş sağlığı hizmetleriyle çocukların sağlıklı bir ağız yapısına kavuşması hedefleniyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nden yararlanan çocuk sayısı 81 bin 31'e ulaştı.

Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden biri olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Eskişehirli çocukların sağlıklı bir ağız yapısı ile yetişmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Hiçbir ücret talep edilmeyen, Türkiye'de 4'üncü, Eskişehir'de ilk olan merkez gerçekleştirdiği çalışmalar ile örnek gösteriliyor. Muayeneye gelen çocuklar tamamen kendileri için tasarlanmış merkezde çizgi filmler izliyor, eğitimlere katılıyor, bir yandan da sağlıklı dişlere kavuşuyor. Merkezde, 4-18 yaş grubu çocuklara psikolojik danışmanlık, diş sağlığı eğitimi, acil müdahale ve tedavi işlemleri gerçekleştiriliyor.

38 bin 127 çocuk tedavi edildi

Koruyucu hekimliğin ve sosyal belediyeciliğin bir araya geldiği merkezde, 2013 yılından bu yana 81 bin 31 çocuk taramadan geçti. Şu ana kadar 38 bin 127 çocuğun da tedavisi yapıldı. Ayrıca 6 bin 369 çocuğa psikolojik destek sunulurken, 25 bin 521 çocuğa ise eğitim verildi.

"Sosyal belediyeciliğin en güzel örneği"

Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren poliklinik hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç,"Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğimiz 2013 yılından bu yana hizmet veriyor. Polikliniğimizde koruyucu hekimlik esaslarını ön planda tuttuk. Polikliniğimize gelen çocuklara önce koruyucu hekimlik konusunda eğitimler verdik, daha sonra tedavilerine devam ettik. 81 bin 31 çocuğumuzu taramadan geçirmişiz. 38 bin 127çocuğumuzu tedavi etmişiz. Sağlık maliyetleri, yine ağız diş sağlığı maliyetleri çok yüksek olduğu için burada yapılan işin ne kadar kıymetli olduğunu ispatlamış oluyoruz. Karşılaştığımız her vatandaş 'Burayı iyi ki açmışsınız. İyi ki varsınız' diyor. İşte bu merkez sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden bir tanesi. Eskişehir'in çocuklarının geleceğe sağlıkla gülmesi için Tepebaşı Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Geleceğin teminatı çocuklarımıza koruyucu hekimlik ve sosyal belediyecilik anlayışı ile ücretsiz bir şekilde hizmet sunmaktan dolayı gururluyuz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi'nden 81 bin çocuğa ücretsiz diş sağlığı hizmeti - Son Dakika

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