Tepebaşı Belediyesi\'nden Deneyimli Vatandaşlara Özel Yaşam Merkezi

Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi, deneyimli vatandaşlarımızın konakladığı sıcak bir yuva olmaya devam ediyor.

Yaşamını merkezde sürdüren deneyimli vatandaşlar, günlerini keyifli, sağlıklı ve huzurlu bir biçimde geçiriyor. Merkezde deneyimli vatandaşların sağlıklı yaşam sürdürebilmeleri için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında atölye ve kurslar da düzenleniyor. Gerçekleştirilen kurs ve atölye çalışmalarıyla deneyimli vatandaşların akılsal ve fiziksel gelişimleri de destekleniyor. Ayrıca sağlık kontrolleri de aksatılmadan rutin olarak yapılıyor.

"Orada kalanlara kendi ailemizin büyüğü gibi davranıyoruz"

Merkezde şu an 55 deneyimli vatandaş konaklıyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, merkezin öneminden şu şekilde bahsederken, "Tepebaşı Belediyesi olarak her kesimden insanımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Metin Özöğüt Yaşam Merkezi de deneyimli vatandaşlarımız için hayata geçirdiğimiz bir proje. Orada kalanlara kendi ailemizin büyüğü gibi davranıyor, hizmet veriyoruz. Bizim için çok önemliler. Konaklamanın dışında onlar için çeşitli etkinlikler de düzenleniyor. Sosyalleşerek günlük yaşamlarını daha keyifli bir hale getiriyorlar" dedi. - ESKİŞEHİR