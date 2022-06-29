Test sürecinin sona ermesi ile yerli üretim elektrikli çöp kamyonunun tüm kentte ve ülke genelinde kullanılmasının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

İlk ve yerli üretim olma özelliğine sahip, yüzde 100 elektrikli çöp kamyonunun deneme ve test sürüşleri için Tepebaşı Belediyesi tercih edildi.

Kaynak: ANKA

Tepebaşı, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Tepebaşı Belediyesi'nden Elektrikli Çöp Kamyonuyla Test Sürüşü - Son Dakika

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