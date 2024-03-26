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Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu tarafından düzenlenecek "Sütten Peynire Dönüşüm" söyleşisi, 28 Mart Perşembe günü yapılacak.

Tepebaşı Belediyesi düzenlediği etkinlikler ile vatandaşların gündelik yaşamlarına katkı sunmaya devam ediyor. Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu iş birliğinde gerçekleştirilecek söyleşide de "Sütten Peynire Dönüşüm" konusu ele alınacak. "Her Ev Bir Mandıra" sloganı ile yaşama geçirilen etkinlik, 28 Mart Perşembe günü saat 15.00'te Özdilek Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.