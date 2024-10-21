Tepebaşı İklim İzcileri JOTA-JOTI 2024 Etkinliğine Katıldı - Son Dakika
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Tepebaşı İklim İzcileri JOTA-JOTI 2024 Etkinliğine Katıldı

Tepebaşı İklim İzcileri JOTA-JOTI 2024 Etkinliğine Katıldı

Tepebaşı Belediyesi'nin İklim İzcileri programına katılan çocuklar, dünyada 500 bin izcinin yer aldığı JOTA-JOTI 2024 etkinliğinde 'Daha Yeşil Bir Dünya İçin İzcilik' temasıyla bir araya geldi.

21.10.2024 13:44  Güncelleme: 13:46
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Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İklim İzcileri programına katılan çocuklar, tüm dünyada yaklaşık 500 bin izcinin katılımı ile gerçekleşen 'JOTA-JOTI 2024' etkinliğine dahil oldu.

Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Tepebaşı İklim Sözcüleri Programı çerçevesinde, çocuklara doğa-çevre ve iklim değişikliği bilinci aşılamak amacıyla başlatılan 'İklim İzcileri' programı sürüyor. Tepebaşı İklim izcileri her pazar günü izcilik ve çevre çalışmalarına devam ediyor. Bu hafta izciler, Tepebaşı Belediyesi Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda JOTA-JOTI 2024 'Daha Yeşil Bir Dünya İçin İzcilik' parolasıyla bir araya geldi. JOTA JOYİ, her ekim ayının 3'üncü hafta sonu tüm dünyadaki yaklaşık 500 bin izcinin katılımıyla gerçekleştirilen bir aktivite olarak dikkat çekiyor. Etkinlik çerçevesinde, tüm dünyadaki izciler kısa dalga telsiz veya internet üzerinden birbirleriyle iletişim kuruyor.

Tepebaşı İklim İzcileri de telsiz kullanımını, fonetik alfabeyi, güvenli internet kullanımını öğrenerek hem telsiz hem de internet üzerinden diğer şehirlerdeki izciler ile buluştu ve arkadaş oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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