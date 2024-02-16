Tepebaşı Belediyesi'nin Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu Sergisi - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi'nin Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu Sergisi

Tepebaşı Belediyesi\'nin Milli Mücadele\'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir\'in Kurtuluşu Sergisi

Tepebaşı Belediyesi'nin Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergisi, genç öğrencilere tarih bilincini aşılamak amacıyla düzenleniyor. Sergi, Eskişehir'in Milli Mücadele dönemine odaklanarak, işgallerden mücadelelere, Atatürk'ün tespitlerinden İnönü Savaşları'na kadar pek çok olayı görsel zenginliklerle anlatıyor. Ayrıca serinin 5 kitaptan oluşan belgesel ve kitap serisi, Eskişehir'in farklı yönlerine ışık tutuyor.

16.02.2024 10:56  Güncelleme: 10:59
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Tepebaşı Belediyesi'nin "Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu" sergisini ziyaret eden öğrenciler, Eskişehir'in kurtuluşunu öğreniyor.

Tepebaşı Belediyesi, genç nesillere tarih bilincini aşılamak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Tarih Vakfı iş birliğinde hazırlanan "Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu" projesi de Eskişehir'in Milli Mücadele dönemine ışık tutuyor. Sergi, belgesel ve kitap serisinden oluşan ve Milli Mücadele yıllarını Eskişehir odaklı inceleyen proje, uzunca bir akademik çalışma ve araştırma döneminin ardından hayat buldu.

Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergisi, Eskişehir'in uğradığı işgallerden verilen mücadelelere, Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e ilişkin tespitlerinden İnönü Savaşları'na kadar pek çok tarihi olayı, görsel zenginlikler ile ziyaretçilerine anlatıyor. Etkin Koleji 3. Sınıf öğrencileri de sergiyi gezerek dönemi anlatan görselleri ve belgeleri görme şansı buldu.

Belgesel, Tepebaşı Belediyesi'nin "tepebasibld" adlı Youtube sayfasından izlenebiliyor. Ayrıca "100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu" serisi 5 kitaptan oluşuyor. Eskişehirli vatanseverlerin Milli Mücadele ile bütünleşmesini konu alan sergi ise Tepebaşı Belediyesi ana hizmet binasında yer alıyor.

Her biri farklı araştırmalar ve belgeleri kapsayan kitaplar, Eskişehir'in Milli Mücadele yıllarındaki farklı yönlerine mercek tutuyor. Kitaplar hakkında bilgi almak ya da seriyi edinmek isteyenler, Tepebaşı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi'nin Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu Sergisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediyesi'nin Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu Sergisi - Son Dakika
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