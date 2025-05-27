Terme Belediyesi Mahalle Halkıyla Buluştu

Samsun'un Terme Belediyesi, vatandaş odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda mahalle halkıyla doğrudan iletişim kurmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Terme Kaymakamı Metin Maytalman ve Belediye Başkanı Şenol Kul, Karamahmut Mahallesi'nde düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Toplantıya ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Mahalle sakinlerinin sorunlarını yerinde dinlemek ve çözüm önerilerini birlikte şekillendirmek amacıyla gerçekleştirilen buluşmada, karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

"Terme'yi birlikte şekillendireceğiz"

Toplantıda konuşan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, şeffaf ve samimi yönetim anlayışına vurgu yaptı. "Hemşehrilerimizin gözlerinin içine bakarak, onların sesine kulak verdik. Çünkü biliyoruz ki Terme'yi her gün bir adım daha ileriye taşıma hedefimize ulaşmak için tek gerçek gücümüz, siz değerli hemşehrilerimizle olan birliğimizdir" dedi.

Başkan Kul, Terme'de yaşam kalitesini artırmak amacıyla her alanda çalıştıklarını belirterek, "Sosyal hayattan eğitime, kültürden spora kadar her alanda modern ve konforlu bir Terme için çalışıyoruz. Bu hizmetleri gerçekleştirirken çözüm odaklı anlayış ve sarsılmaz bir samimiyetle hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her fikir bizim için kıymetli"

Halk buluşmasında ifade edilen tüm öneri ve taleplerin değerlendirmeye alınacağını belirten Kul, "Terme'de yaşayan her bir hemşehrimizin fikri bizim için kıymetlidir. Her fırsatta sizlerle bir araya gelmeye, sizleri dinlemeye devam edeceğiz. Gücümüzü ve heyecanımızı halkımızdan alıyoruz" diye konuştu.

Toplantı sonrası mahalle halkı, yöneticilerle birebir görüşme imkanı da buldu. - SAMSUN