Terme'de Geleneksel Kent Bayramlaşması Düzenlendi - Son Dakika
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Terme'de Geleneksel Kent Bayramlaşması Düzenlendi

Terme\'de Geleneksel Kent Bayramlaşması Düzenlendi

Samsun'un Terme ilçesinde, her dini bayramda gerçekleştirilen geleneksel kent bayramlaşması bu yıl da yapıldı. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, bayramın birlik ve beraberliği pekiştiren önemli bir gün olduğunu vurguladı.

30.03.2025 13:39  Güncelleme: 13:54
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Terme'de, her dini bayramda yapılan ve geleneksel hale getirilen kent bayramlaşması Terme Belediyesi önünde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen bayramlaşma programında hemşerileri ile bir araya gelen Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Bayramlar birlik ve beraberliğimizin pekişmesi için sevinçli günlerimizdir" dedi.

Samsun Terme'de gelenek haline gelen ve kentteki tüm paydaşları ortak bir değerde buluşturan kent bayramlaşması düzenlendi. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen kent bayramlaşmasında ilçenin dört bir yanından çok sayıda vatandaş bir araya geldi. Terme Belediyesi önünde düzenlenen bayramlaşma, Terme Kaymakamlığı ile Terme Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirildi. Programda, Terme Kaymakamı Metin Maytalman ve Belediye Başkanı Şenol Kul başta olmak üzere siyasi parti, oda başkanları ve ilçe protokolü Termelilerin bayramını kutladı.

Konuklarıyla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Başkanı Şenol Kul, "Huzur içerisinde idrak ettiğimiz Ramazan ayının en güzel hediyesi olan bayram vesilesiyle hemşehrilerimizle bir kez daha bir aradayız. Vatandaşlarımızın kazasız, belasız, sağlıklı ve huzurlu bayram geçirmeleri temenni ediyorum. Herkesin bayramı kutlu olsun" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Terme'de Geleneksel Kent Bayramlaşması Düzenlendi - Son Dakika

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