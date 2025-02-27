Terme'de Ramazan Etkinlikleri ile Manevi Atmosfer Yaşanacak - Son Dakika
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Terme'de Ramazan Etkinlikleri ile Manevi Atmosfer Yaşanacak

Terme\'de Ramazan Etkinlikleri ile Manevi Atmosfer Yaşanacak

Samsun'un Terme ilçesinde Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Başkan Şenol Kul, etkinliklerin ilçenin manevi atmosferini canlandıracağını ve her yaştan vatandaşın bu sürecin keyfini çıkaracağını belirtti.

27.02.2025 11:59  Güncelleme: 12:02
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Samsun Terme İlçe Belediye Başkan Şenol Kul, "Terme'de Ramazan'ın bereketini birlikte yaşayacağız. Yapacağımız etkinlikler ile Terme'de Ramazan bir başka güzel olacak" dedi.

Terme Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini ilçe halkıyla buluşturmak ve bu kutsal ayı en güzel şekilde idrak edebilmek amacıyla, Terme Park Sosyal Yaşam Alanı'nda bin metrekarelik bir çadırda ramazan etkinlikleri için çalışmalarını tamamlamak üzere. Ramazan ayı süresince çeşitli etkinliklerin yapılacağı alanda ayrıca kurulacak 25 standa da ilçe esnafı yer alacak. Ramazan etkinlik çadırlarında etkinlikler kapsamında Karagöz ile Hacivat gösterileri, şiir dinletileri, tasavvuf musikisi konserleri, sohbet ve söyleşiler yer alacak. Ayrıca çocuklara yönelik eğlenceli aktiviteler, oyunlar ve konserler de düzenlenerek her yaştan vatandaşın Ramazan ruhunu birlikte yaşayacağı programlar hazırlanacak.

"Terme'de Ramazan'ın bereketini birlikte yaşayacağız"

Etkinlik alanının soğuktan etkilenilmemesi için kapalı alanda tek parça çadır içerisinde olacağını ifade eden Başkan Şenol Kul, "Terme Belediyesi olarak, bu mübarek ayı en güzel şekilde idrak edebilmek adına kapsamlı bir etkinlik programı hazırladık. Çadırımızda sahne alacak çeşitli gösteriler, konserler ve Ramazan ayının ruhuna uygun etkinliklerle hemşerilerimize keyifli anlar yaşatmayı amaçlıyoruz. İftar sonrası düzenlenecek olan gösteriler, konserler ve sohbet programları ile halkımızı bir araya getireceğiz. Çocuklarımız için düzenlenecek olan özel etkinlikler ve atölyeler ile onların da bu manevi atmosferi en iyi şekilde yaşamalarını hedefliyoruz. Aynı zamanda, ilçe esnafımıza destek olabilmek adına etkinlik alanımızda 25 adet standımız olacak ve alan içinde yer almak isteyen esnafımız bunları kiralayabilecek. Yapacağımız etkinlikler ile Terme'de Ramazan bir başka güzel olacak" şeklinde konuştu.

"Mahallelerde iftar çadırları ve sıcak yemek"

Terme belediyesi ramazan ayı süresince farklı gün ve mahallerde kuracağı iftar çadırları ile vatandaşlara iftar yemeği ikramında bulunacağını da belirten Başkan Kul, "Ramazan ayı süresince farklı günlerde farklı mahallelerimizde kuracağımız iftar çadırları ile vatandaşlarımız ile buluşup hep birlikte iftarımızı yapacağız. Ayrıca yine ramazan ayı süresince yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın evlerine sıcak yemek hizmeti de götüreceğiz" diye konuştu.

Başkan Şenol Kul, Ramazan ayının huzur ve bereket dolu geçmesi temennisiyle, tüm ilçe halkını bu etkinliklere davet etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Terme'de Ramazan Etkinlikleri ile Manevi Atmosfer Yaşanacak - Son Dakika

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