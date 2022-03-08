Terziler ve Ayakkabıcılar Odası Başkanı Çetin Yıldız oldu - Son Dakika
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Terziler ve Ayakkabıcılar Odası Başkanı Çetin Yıldız oldu

08.03.2022 14:37
Terziler ve Ayakkabıcılar Odası Başkanı Çetin Yıldız oldu

Terziler ve Ayakkabıcılar Odası 1'inci olağan Genel Kurulu yapıldı.

Terziler ve Ayakkabıcılar Odası 1'inci olağan Genel Kurulu yapıldı. Tek liste ile gidilen kongrede Çetin Yıldız başkan oldu.

Terziler ve Ayakkabıcılar Odası 1'inci olağan Genel Kurulu yapıldı. Esnaf Sanatkar Odasında gerçekleşen kongreye Zonguldak Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Alparslan Küçük, Zonguldak Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Kadir Habipoğlu ve esnaflar katıldı. Tek liste ile gidilen kongrede Çetin Yıldız başkan olarak seçildi. - ZONGULDAK

Terziler ve Ayakkabıcılar Odası Başkanı Çetin Yıldız oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Terziler ve Ayakkabıcılar Odası Başkanı Çetin Yıldız oldu - Son Dakika


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