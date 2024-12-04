TES-İŞ ve Aras Elektrik Sözleşme Görüşmelerine Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

TES-İŞ ve Aras Elektrik Sözleşme Görüşmelerine Başladı

TES-İŞ ve Aras Elektrik Sözleşme Görüşmelerine Başladı

TES-İŞ ile Aras Elektrik arasında 3. dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri Erzurum'da başladı.

04.12.2024 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası(TES-İŞ) ile Aras Elektrik arasında gerçekleştirilen 3. dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başladı.

Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, Genel Müdür Yardımcıları Onur Hüdayioğlu ve Salim Mantarcı, Tes-İş Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Özil, Erzurum Şube Başkanı Muharrem Demircan, Şube Sekreteri Mustafa İrmak, Eğitim Sekreteri Şahin Zini ve temsilcilerin katılımıyla 3. dönem Toplu İş Sözleşmesi kapsamında görüşmelere başlanıldı.

İşçi hak ve özgürlüklerinin her zaman ön planda tutulduğuna dikkat çeken Aras Elektrik Genel Müdürü Fikret Akbaş, "TES-İŞ ile olan görüşmelerimize başladık. Çalışma arkadaşlarımızın mutluluğu için ortak bir anlayışla ilerlemeyi istiyoruz. Herkes için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Türkiye, erzurum, Ekonomi, Enerji, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TES-İŞ ve Aras Elektrik Sözleşme Görüşmelerine Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:22 Antalya’da 4.6 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
11:58 15 yaşındaki kız çocuğu, tacize uğradığı anları kayda aldı 15 yaşındaki kız çocuğu, tacize uğradığı anları kayda aldı
10:09 Halep’te anlaşmazlık çıktı Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler Halep'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler
09:59 Sıkıyönetim ilanı Güney Kore’yi karıştırdı Başkan Yoon’un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri Sıkıyönetim ilanı Güney Kore'yi karıştırdı! Başkan Yoon'un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
18:19 Oğuz Aydın’ın şöhreti ülke sınırlarını aştı Oğuz Aydın'ın şöhreti ülke sınırlarını aştı
18:15 İstanbul’da korkunç olay: Seyir hakindeki Metrobüsten düştü İstanbul'da korkunç olay: Seyir hakindeki Metrobüsten düştü
18:11 Güney Kore’de darbenin ayak sesleri Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında Güney Kore'de darbenin ayak sesleri! Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında
17:52 Rusya Akdeniz’e indi Yüksek hassasiyetli füzelerle tatbikat Rusya Akdeniz'e indi! Yüksek hassasiyetli füzelerle tatbikat
17:43 Sivas’ta dev sarkıtları görenler neye uğradığını şaşırdı Sivas'ta dev sarkıtları görenler neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 13:16:09. #1.13#
SON DAKİKA: TES-İŞ ve Aras Elektrik Sözleşme Görüşmelerine Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.