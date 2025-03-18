THY, Avrupa'nın En İyi Hukuk Ekibi Seçildi - Son Dakika
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THY, Avrupa'nın En İyi Hukuk Ekibi Seçildi

THY, Avrupa\'nın En İyi Hukuk Ekibi Seçildi

Türk Hava Yolları Hukuk Ekibi, Lexology European Awards 2025'te 'En İyi Hukuk Ekibi' ödülünü kazandı.

18.03.2025 11:38
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Türk Hava Yolları Hukuk ve Uyum Ekibi, Lexology European Awards 2025'te "Taşımacılık ve Lojistik" Kategorisinde Avrupa'nın En İyi Hukuk Ekibi seçildi.

Türk Hava Yolları Hukuk ve Uyum Departmanı, 13 Mart tarihinde Londra'daki St. Pancras Renaissance Hotel'de düzenlenen Lexology European Awards 2025'te, "Taşımacılık ve Lojistik - Ekip" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Lexology tarafından, Association of Corporate Counsel iş birliğiyle düzenlenen ve hukuk sektöründe mükemmelliğin simgesi haline gelen bu prestijli ödüller, kurum içi hukuk ekiplerinin stratejik vizyonunu, sektöre katkısını ve yenilikçi yaklaşımlarını onurlandırıyor. Bu ödül ile Türk Hava Yolları hukuk ekibinin yüksek standartları ve havacılık sektörüne olan stratejik katkısı, bir kez daha kanıtlanmış oldu. Hukuki uzmanlık, iş birliği ve inovasyonu ön planda tutan ekip, bayrak taşıyıcının küresel operasyonlarının uyum içinde yürütülmesine katkı sunuyor.

Ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Hukuk ve Uyum Başkanı Berkant Kolcu; "Geçtiğimiz yıl bu ödüle bireysel olarak layık görülmüş olmak, büyük bir onurdu. Ancak bu yıl, Türk Hava Yolları Hukuk ve Uyum ekibi olarak bu ödülü kazanmamız, bizler için çok daha anlamlı. Bu başarı, sadece bireysel yetkinliklerin değil, takım ruhunun, iş birliğinin ve ortak vizyonun bir yansımasıdır. Bu vesileyle, Hukuk ve Uyum Departmanımızın bugün geldiği noktaya ulaşmasını sağlayan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu ödül aynı zamanda, Türk Hava Yolları'nın yenilikçi ve vizyoner yaklaşımının bir sonucu. Hukuk ve Uyum Departmanımızın böylesine güçlü bir yapıya kavuşmasında, Ortaklığımızın dinamik ve ileri görüşlü stratejisinin büyük bir payı var. Türk Hava Yolları yönetimine sundukları destek için teşekkür ederim" dedi.

Türk Hava Yolları Hukuk ve Uyum Departmanı, havacılık sektöründeki hukuki gelişmeleri yakından takip ederek, etik ve hukuki mükemmeliyet anlayışıyla küresel ölçekte öncü çalışmalarına devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Havacılık, Ekonomi, Güncel, Yerel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel THY, Avrupa'nın En İyi Hukuk Ekibi Seçildi - Son Dakika

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