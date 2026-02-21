Türk Hava Yolları, 22-23 Şubat tarihlerinde ABD'nin New York kentine düzenlenecek seferlerin olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.
Konuyla ilgili Türk Hava Yolları'nın internet sayfasından açıklama yapılırken şu ifadelere yer verildi:
"New York'ta beklenen olumsuz hava şartları nedeni ile 22-23 Şubat tarihlerindeki New York'a gerçekleştirilecek bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.
Uçuşunuza dair güncel bilgiye link üzerinden ulaşabilirsiniz.
https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/". - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › THY'den New York Sefer İptali - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?