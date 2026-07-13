Tıbbi Bitki Çayları Satışı Yasadışı Olacak - Son Dakika
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Tıbbi Bitki Çayları Satışı Yasadışı Olacak

Tıbbi Bitki Çayları Satışı Yasadışı Olacak
13.07.2026 13:43
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TABDER Başkan Yardımcısı Gökan Doğan, eczanelere kısıtlanan tıbbi bitki çayı satışına itiraz etti.

Tüm Aktar, Baharatçı, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiricileri Derneği (TABDER) Başkan Yardımcısı Gökan Doğan, tıbbi aromatik bitkilerin aktarlarda ve marketlerde satışını yasaklayan düzenlemeye tepki gösterdi. Doğan, kararın binlerce esnafı ve çalışanı doğrudan etkileyeceğini belirterek, "Kadim bir meslek tarihe gömülüyor" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Bitki Çayları Hakkında Yönetmelik ile Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan tıbbi bitki çaylarının yalnızca eczanelerde satılmasının önü açıldı. Düzenlemeye göre, gıda amaçlı bitki ve meyve çaylarının aktar ve marketlerde satışı devam edecek ancak Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan "tıbbi bitki çayları" sadece eczanelerden temin edilebilecek. Yönetmeliğe tepki gösteren TABDER Başkan Yardımcısı Gökan Doğan, yaklaşık 20 yıldır sürecin devam ettiğini ifade ederek, "Bu konu dernek olarak 15-17 yıldır mücadele ettiğimiz bir meseleydi. Dernek Başkanımız Ayhan Ercan defalarca bakanlığa giderek konuyu anlattı. Geleneksel bir mesleğin bitirilmemesi için çok mücadele ettik. Ancak gelinen noktada yasa onaylandı" diye konuştu.

"İşi ahlakıyla yapan insanların da mesleğe devam etmesi gerekir"

Bakanlığın bazı gerekçelerinin haklı olabileceğini de dile getiren Doğan, "Meslektaşlarımız arasında suistimal yapanlar da var. Ancak bu işi ahlakıyla yapan insanların da mesleğe devam etmesi gerekir. Şu an geldiğimiz noktada bu meslek peyderpey yok olacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

"20 bin aktar, on binlerce çalışan etkileniyor"

Türkiye genelinde yaklaşık 20 bin aktar bulunduğunu belirten Doğan, sektörün istihdama katkısına dikkat çekerek, "Bizim Yalova'da 3 iş yerimizde 13 kişi çalışıyor. Türkiye genelinde 20 bin aktar olduğunu düşünürsek, her birinde ortalama 3 kişi çalışsa bu durum on binlerce insanı ilgilendiriyor. Bu sadece bir meslek değil, ciddi bir geçim kaynağıdır" diye konuştu.

Eczacıların tıbbi aromatik bitkiler konusundaki bilgi düzeyinin de tartışılması gerektiğini savunan Doğan, "Birçok eczacı arkadaşımızın bu bitkiler konusunda yeterli bilgisi yok. Bitkilerin birleşiminden doğan etkiler, kullanım şekilleri ayrı bir uzmanlık gerektiriyor. Bu bilgi nasıl aktarılacak, nasıl uygulanacak, bunu bilmiyoruz" dedi.

"Asıl amaç bitkileri unutturup ilaç satmaya devam etmek"

Doğan, bitkisel ürünlerin zamanla toplumun gündeminden çıkarılmaya çalışıldığını öne sürerek, "Esasen amaç hastalıkları iyileştiren bitkileri satmak değil, bitkileri yavaş yavaş unutturup ilaç satışını sürdürmek. Kortizonlu sedef kremleri hastalığı tamamen ortadan kaldırmak yerine baskılıyor. Bizim hazırladığımız bitkisel krem ise hastalığı ortadan kaldırıyor. Hastaların tamamen iyileşmesi istenmiyor. Müşterinin devamlı olması hedefleniyor. Kimsenin bitki çayı satmak gibi bir derdi yok. Asıl amaç bitkileri unutturup ilaç satmaya devam etmek" iddiasına bulundu.

"Karar yeniden gözden geçirilmeli"

Kararın yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulunan Doğan, "64 yıllık bir işletmeyiz. Bu süreçte onlarca insan çalıştı, emekli oldu. Türkiye genelinde bunun gibi yüzlerce, binlerce işletme var. Sayın Bakanımızdan bu kararı yeniden gözden geçirmesini rica ediyoruz. On binlerce insanın ekmeğini ilgilendiren bu meslek yok olmamalı" şeklinde konuştu. - YALOVA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yalova, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tıbbi Bitki Çayları Satışı Yasadışı Olacak - Son Dakika

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