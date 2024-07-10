TİKA, Arnavutluk\'ta gençlere arıcılık eğitimi veriyor

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk'un Korçe bölgesinde tarımda gençlerin teşviki ve modern arıcılığın desteklenmesi amacıyla Korçe İl Konsey Başkanlığı ile iş birliği protokolü imzalanarak, projenin ilk aşaması olan eğitim süreci başlatıldı.

Korçe Valiliği binasında gerçekleştirilen törende, Korçe İl Konseyi Başkanı Erjon Nexhipi ve TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata söz konusu proje için iş birliği protokolü imzalayarak, projenin eğitim sürecinin açılışını gerçekleştirdiler. Açılış programına Korç Fan S. Noli Üniversitesi Profesörü Nevruz Zeka, Korçe Arıcılar Derneği Başkanı Kledian Kosturi, Korçe İl Konseyi çalışanları ve eğitim alacak genç kursiyerler katıldı.

Arnavutluk Cumhuriyeti'nin güneyinde bünyesinde 6 belediye bulunduran ve ülkenin yedinci en kalabalık şehri olan Korçe'de gençler işsizlik nedeni ile Avrupa ülkelerine yoğun olarak göç ediyor. Arıcılık, 52 bin arıcı ailenin yaşadığı Korçe şehrinde önemli bir geçim kaynağı olarak öne çıkıyor. Bu çerçevede Korçe şehrinden ve şehre bağlı 6 belediyeden özellikle ekonomik durumu iyi olmayan, belediyeden yardım alarak geçinen ve üniversite eğitimi alamamış kişilerden seçilen 7'si kadın ve 23'ü erkek toplam 30 gence söz konusu proje ile 3 hafta arıcılık eğitimi verilecek. Eğitim süreci boyunca kursiyerlere birer adet arı kovanı ve temel arıcılık ekipmanları TİKA tarafından sağlanacak. Teorik ve pratik eğitimlerin ardından 6 haftalık izleme döneminin sonunda her katılımcıya dört adet daha arı kovanı verilecek. Toplamda 150 arı kovanı ve temel arıcılık ekipmanları kursiyerlere dağıtılacak.

Proje ile ekonomik durumu kötü olan ve üniversite eğitimi alamamış gençlere meslek edindirilmesi, göçün önlenmesi, bölgedeki arıcılık sektörünün desteklenmesi ve bal üretiminin geliştirilmesi amaçlanıyor. - ANKARA