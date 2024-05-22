TİKA, Bosna Hersek\'te 30 aileye sera kurulumu desteği verdi

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersek'te 30 aileye toplam bin 500 metrekarelik sera kurulumu desteği verildi.

TİKA, Bosna Hersek'in Zenica Doboj Kantonu'nda bulunan Kakanj Belediyesi'nde 30 aileye sera kurulumu desteği sağladı. Proje çerçevesinde 6 farklı kadın derneğine bağlı ailelere toplam bin 500 metrekarelik sera kuruldu. Kakanj Belediyesi de projeye destek vererek, sebze fideleri temin etti. Belediye, üretilen ürünlere satış alanı oluşturulması ve fuarlara katılım konusunda da destek vererek, bölgedeki tarım faaliyetlerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Düzenlenen törende Kakanj Belediye Başkanı Mirnes Bajtarevi ve TİKA temsilcileri, proje kullanıcılarını ziyaret etti. Bajtarevi, projenin başarılı olduğunu belirterek, üretim faaliyetlerinin artırılmasına ve çeşitlendirilmesine katkı sağladığı için TİKA'ya teşekkürlerini sundu. Dernek başkanları da projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, kadınların kendi emekleriyle yetiştirdikleri ürünleri doğa şartlarından koruyarak rekolte kaybını önlediklerini ve bu ürünleri doğal olarak piyasaya sunabildiklerini belirtti.

Proje, kadın derneklerine üye olan ve büyük çoğunluğu düzenli geliri olmayan kadınlara ekonomik güçlenme fırsatı sunuyor. Kurulan seralar sayesinde kadınlar, örtü altı sebze yetiştiriciliği ile sürdürülebilir bir gelir elde etme imkanı bulacak. - ANKARA