TİKA\'dan Somali\'deki Yetimlere İftar ve Bayramlık

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan programları kapsamında Somali'deki Kaaraan Yetimhanesinde kalan çocuklar için iftar sofrası kurdu, bayramlık kıyafet desteğinde bulundu.

TİKA, Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklarla paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Somali'deki iç savaş, terör ve kuraklık nedeniyle yetim kalan 150 yetim çocuğun barındığı Kaaraan Yetimhanesinde iftar programı düzenlendi.

Yetimhanede barınan ve yaşları 5 ila 16 arasında değişen çocuklar, iftar yemeği ile Ramazan'ın birlik ve dayanışma ruhunu yaşadı. Program kapsamında çocuklarla bayram sevincini paylaşmak amacıyla her birine bayramlık kıyafetler hediye edildi. - ANKARA