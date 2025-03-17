Tıp Bayramı\'nda Unutulmaz Gece

Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında, hekimlerine özel kendi kuruluşları olan S.A.F'da unutulmaz bir gece düzenledi.

Sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına teşekkür etmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte keyif dolu anlar yaşandı. Etkinliğe, hastane yönetimi ve sağlık çalışanları yoğun ilgi gösterirken, hekimler yılın yorgunluğunu canlı müzik eşliğinde eğlenerek attı. Katılımcılar, hem meslektaşlarıyla keyifli vakit geçirme fırsatı buldu, hem de coşkulu kutlamalarla Tıp Bayramı'nın ruhunu doyasıya yaşadı.

Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Barış Gürcü sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarına vurgu yaparak şunları söyledi. Gürcü, "Sağlık, fedakarlık ve özveri gerektiren bir meslek. Hekimlerimiz, gece gündüz demeden insanlığa hizmet ediyor. Onların bu büyük emeklerine bir nebze de olsa teşekkür etmek için bu özel geceyi düzenledik. Sizlerin varlığı bizler için çok kıymetli" dedi.

Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Tanzer Gürcü ise, "Hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız, hayat kurtarmak için var gücüyle çalışan kahramanlardır. Tıp Bayramı, bu özverili emeği taçlandırmak ve birlikteliğimizi güçlendirmek için önemli bir gün. Bugün burada sizlerle bir arada olmak bizim için büyük bir mutluluk. Hepinize sonsuz teşekkürler. Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi olarak, tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı bir kez daha kutluyor, şifa veren ellere minnetimizi sunuyoruz" diye konuştu. - MUĞLA