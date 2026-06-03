TİP İzmir'de Onur Ayı Basın Açıklaması - Son Dakika
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TİP İzmir'de Onur Ayı Basın Açıklaması

03.06.2026 22:17
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TİP, Onur Ayı'nda LGBTİ+ hakları için anayasa değişikliği ve yasakların kaldırılmasını istedi.

(İZMİR) - TİP İzmir İl Örgütü, Onur Ayı dolayısıyla parti binasında basın açıklaması yaptı. Açıklamada LGBTİ+'ların eşit yurttaşlık haklarının anayasal güvence altına alınması, nefret suçlarına karşı etkin yasal düzenlemeler yapılması ve LGBTİ+ etkinliklerine yönelik yasakların kaldırılması istendi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl Örgütü, Onur Ayı kapsamında partinin İzmir İl Başkanlığı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı TİP üyesi Leyla Kayagil okudu.

Onur Ayı'nın yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda hak ve özgürlük mücadelesinin bir parçası olduğunu belirtilen açıklamada "İzmir, Ankara ve İstanbul'dan; Türkiye'nin 81 ilinde, her sokağında, her mahallesinde varoluş mücadelesi veren tüm LGBTİ+'lar için tek bir ses, tek bir yürek ve sarsılmaz bir iradeyle sesleniyoruz. İçinde bulunduğumuz Onur Ayı'nı, varoluşumuzu, renklerimizi ve aşkımızı coşkuyla kutluyoruz! Ancak bu kutlama, bizi yok saymak isteyen karanlığa karşı en aydınlık, en politik direnişimizdir. Stonewall'dan bugüne, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi bu topraklarda da Onur Ayı; sokakları, meydanları ve gasp edilen haklarımızı geri alma ayıdır" denildi.

LGBTİ+ haklarına ilişkin taleplerin de sıralandığı açıklamada "Anayasal Güvence: Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ibareleri anayasanın eşitlik ilkesine derhal eklenmeli, LGBTİ+'ların eşit yurttaşlık hakları güvence altına alınmalıdır. Nefret Suçları Yasası: Trans cinayetleri politiktir. Katilleri 'haksız tahrik' indirimleriyle ödüllendiren hukuki kılıflar yırtılıp atılmalı; nefret söylemleri ve suçları cezasız kalmamalı. Etkin ve caydırıcı yasalar derhal uygulanmalıdır. Yasaklara Son: Onur Yürüyüşleri, piknikler, film gösterimleri ve tüm etkinliklerimiz üzerindeki hukuksuz yasaklar kaldırılmalıdır. Sokaklar birilerinin değil hepimizin" ifadelerine yer verildi.

12'inci yargı paketi üzerinden sürdürülen açıklamada şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Onur ayını coşkuyla ve dirençle kutlamaya hazırlanırken saray rejiminin LGBTİ+ karşıtı kanun değişikliklerini bu sefer 12'inci yargı paketine dahil ettiğine dair haberleri okuduk. Daha önce LGBTİ+ karşıtı anayasa değişikliğine ve 10'uncu ve 11'inci yargı paketlerinde getirmeye çalıştıkları nefret paketine karşı sürdürüp başarıya ulaştığımız mücadelemizi yeniden başlatacağız. Nefreti, kötülüğünü, bizim yaşamlarımızı olabildiğince ve keyfi olarak sınırlama isteklerini kanun yapmalarına izin vermeyeceğiz. Kimseye bizi düzenleme hakkını vermiyoruz. Yıllardır bu topraklarda tüm baskılara rağmen yılmadık, bundan sonra da yılmayacağız. Biz birbirimizden ve haklı mücadelemizden güç alıyoruz. Tüm yurttaşları da hepimizin yaşamını ve özgürlüklerini hedef alan bu nefret girişimlerine karşı eşitlik mücadelesinin yanında olmaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel TİP İzmir'de Onur Ayı Basın Açıklaması - Son Dakika

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